Facebook решил запустить свою криптовалюту Libra в начале 2021 года

Facebook объявила о начале тестирования Libra в июне прошлого года. Партнерами компании стали 27 организаций, вошедших в некоммерческую ассоциацию. В их числе оказались Visa, Mastercard, Uber, eBay и Spotify.

Проект криптовалюты столкнулся с критикой со стороны многих регулирующих органов и политиков в разных странах мира.

В апреле этого года ассоциация сообщила, что учла опасения, связанные с токенами Libra, которые планируется привязать к корзине валют. Опасения связаны с тем, что такая криптовалюта может создать конкуренцию национальным, говорилось в сообщении. В итоге ассоциация решила также запустить токены, привязанные к конкретным валютам, например к доллару или евро.

Однако изначально ассоциация запустит только криптовалюту, привязанную к доллару, заявил FT один из источников.

По его словам, остальные такие валюты и мультивалютный токен будут запущены позднее.

Когда запуск

Точная дата запуска Libra будет зависеть от того, когда проект получит одобрение на работу в качестве платежного сервиса со стороны швейцарского финансового регулятора FINMA, отметили три собеседника. FINMA комментировать газете ситуацию с поданной Libra заявкой отказалась.

Ранее сообщалось

Ранее министр финансов Франции Брюно Ле Мэр пообещал заблокировать развитие Libra на территории ЕС из-за угроз для валютного суверенитета.

Facebook представила Libra и кошелек для использования криптовалюты Calibra в июне 2019 года. Запуск криптовалюты запланирован на первую половину 2020 года.