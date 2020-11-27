Facebook решил запустить свою криптовалюту Libra в начале 2021 года
Facebook готовится запустить криптовалюту Libra в январе следующего года.
Facebook готовится запустить криптовалюту Libra в январе следующего года. Об этом
Что известно о запуске
Газета отмечает, что валюта будет запущена в еще более ограниченном формате, чем планировалось ранее, когда проект и так сделали более скромным.
Предыстория
Facebook объявила о начале тестирования Libra в июне прошлого года. Партнерами компании стали 27 организаций, вошедших в некоммерческую ассоциацию. В их числе оказались Visa, Mastercard, Uber, eBay и Spotify.
Проект криптовалюты столкнулся с критикой со стороны многих регулирующих органов и политиков в разных странах мира.
В апреле этого года ассоциация сообщила, что учла опасения, связанные с токенами Libra, которые планируется привязать к корзине валют. Опасения связаны с тем, что такая криптовалюта может создать конкуренцию национальным, говорилось в сообщении. В итоге ассоциация решила также запустить токены, привязанные к конкретным валютам, например к доллару или евро.
Однако изначально ассоциация запустит только криптовалюту, привязанную к доллару, заявил FT один из источников.
По его словам, остальные такие валюты и мультивалютный токен будут запущены позднее.
Когда запуск
Точная дата запуска Libra будет зависеть от того, когда проект получит одобрение на работу в качестве платежного сервиса со стороны швейцарского финансового регулятора FINMA, отметили три собеседника. FINMA комментировать газете ситуацию с поданной Libra заявкой отказалась.
Ранее сообщалось
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Ранее министр финансов Франции Брюно Ле Мэр пообещал заблокировать развитие Libra на территории ЕС из-за угроз для валютного суверенитета.
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Facebook представила Libra и кошелек для использования криптовалюты Calibra в июне 2019 года. Запуск криптовалюты запланирован на первую половину 2020 года.
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По данным The New York Times, часть партнеров подписали не обязывающие соглашения с соцсетью, так как обеспокоены возможными проблемами с регуляторами.
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В конце августа антимонопольные регуляторы Евросоюза начали расследование в отношении Facebook в связи с проектом создания криптовалюты Libra. Чиновники опасаются, что предложенный компанией вариант платежной системы может ограничить конкуренцию.
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Как сообщалось, руководство Facebook пообещало не запускать криптовалюту Libra, пока компания не получит все необходимые разрешения от государственных регуляторов.
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Тем временем власти США предлагают запретить технокомпаниям выпускать криптовалюты и предоставлять финансовые услуги.