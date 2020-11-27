До конца года план доходов бюджета может быть перевыполнен на 10 миллиардов — Минфин

К концу года доходы госбюджета будут перевыполнены на 10 млрд грн. Об этом в эфире программы «Право на власть» сказал министр финансов Сергей Марченко, пишет Укринформ.

До конца года план доходов бюджета может быть перевыполнен на 10 миллиардов — Минфин
Фото: news.maanimo.com

Что с годовым планом доходов

Несмотря на пандемию и кризис по состоянию на 24 ноября Государственная налоговая служба (ГНС) уже выполнила годовой план доходов — годовые индикативные показатели по доходам общего фонда государственного бюджета.

При годовой росписи 458,3 млрд грн по платежам, закрепленным за ГНС, в общий фонд госбюджета на текущую дату уже поступило 462,9 млрд грн.

Как выполнялся бюджет за 9 месяцев

Из запланированных расходов бюджета из общего фонда капитальных затрат за 9 месяцев 2020 года выполнены на 18 млрд грн (36% годового плана), из специального — 27,8 млрд грн (45% годового плана).

То есть для выполнения плана капитальных расходов в 4-м квартале 2020 года нужно было профинансировать еще дополнительные 66,6 млрд грн.

Для сравнения: за 9 месяцев 2019 года план общего и специальных фондов по капзатратам был выполнен на 43%. Выполнение за прошлый год в целом составило 77%, из которых 86% — выполнение общего фонда и 68% — специального.

Местные бюджеты за 9 месяцев в этом году выполнили план на 47%. Лучше сложилось с общим фондом — 84% средств уже использованы, из специального фонда потратили только 47%.

В целом по сводному бюджету выполнение за 9 месяцев составляет 42%.

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