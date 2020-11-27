Несмотря на пандемию, китайские промпредприятия получили рекордную прибыль

Прибыль крупных промышленных компаний Китая в октябре увеличилась по итогам шестого месяца подряд, при этом темпы повышения были максимальными с начала 2017 года.



Совокупная прибыль промпредприятий с годовой выручкой свыше 20 млн юаней подскочила на 28,2% в годовом выражении и достигла 642,91 млрд юаней (97,79 млрд долл.), свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. В сентябре она выросла на 10,1%.



В январе-октябре показатель поднялся на 0,7% относительно аналогичного периода прошлого года - до 5,01 трлн юаней. Повышение было зафиксировано в 25 из 41 сектора промышленности.



Прибыль государственных предприятий Китая с начала текущего года сократилась на 7,5%, частных - увеличилась на 1,1%.



