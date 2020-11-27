Курс валют в Киеве: 27 ноября 2020 года

Курс валют в Киеве: 27 ноября 2020 года

Сегодня, 27 ноября 2020 года, курс доллара по версии НБУ – 28,44 гривен/доллар. 

Средний курс покупки доллара в обменниках Киева сегодня составляет 28,35 гривен за доллар, продажи – 28,55 гривен за доллар. Рыночный курс: покупка – 28,41 гривен/доллар, продажа – 28,45 гривен/доллар.

Средний курс покупки евро в обменниках Киева составляет 33,50 гривен за евро, продажи – 34,00 гривен за евро. Рыночный курс: покупка – 33,70 гривен/евро, продажа – 33,77 гривен/евро.

Средний курс покупки рубля в обменниках Киева составляет 3,20 гривен за 10 рублей, продажи – 3,79 гривен за 10 рублей. Рыночный курс: покупка – 3,67 гривен за 10 рублей, продажа – 3,72 гривен за 10 рублей.

Источник: minfin.com.ua

Фото: fdlx.com


Игорь Бровко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Госказначейство с 20 ноября начало финансировать только защищенные расходы - ЭПГосказначейство с 20 ноября начало финансировать только защищенные расходы - ЭП
Таможенники задержали пару киевлян, которые пытались ввезти из Турции бриллианты в нижнем белье (фото)Таможенники задержали пару киевлян, которые пытались ввезти из Турции бриллианты в нижнем белье (фото)
ЕС согласился заплатить более $10 миллиардов за вакцины Pfizer и CureVac — ReutersЕС согласился заплатить более $10 миллиардов за вакцины Pfizer и CureVac — Reuters
В Украине резко вырос спрос на айтишников. Какое направление самое популярноеВ Украине резко вырос спрос на айтишников. Какое направление самое популярное
Сотрудничество с Энергоатомом нельзя назвать конструктивным – директор ВостГокаСотрудничество с Энергоатомом нельзя назвать конструктивным – директор ВостГока
Блок рекламы


Похожие новости
Facebook решил запустить свою криптовалюту Libra в начале 2021 годаFacebook решил запустить свою криптовалюту Libra в начале 2021 года
До конца года план доходов бюджета может быть перевыполнен на 10 миллиардов — МинфинДо конца года план доходов бюджета может быть перевыполнен на 10 миллиардов — Минфин
В бюджете не хватает $ 3 млрд до конца года, - министр финансовВ бюджете не хватает $ 3 млрд до конца года, - министр финансов
В 2020 году падение ВВП Великобритании будет самым большим за последние 300 летВ 2020 году падение ВВП Великобритании будет самым большим за последние 300 лет
Дефицит госбюджета в октябре 2020 года составил почти 30,5 млрд грн, - ГосказначействоДефицит госбюджета в октябре 2020 года составил почти 30,5 млрд грн, - Госказначейство
В "Нафтогазе" подтвердили убытки на 17 млрд гривен за 9 месяцев этого годаВ "Нафтогазе" подтвердили убытки на 17 млрд гривен за 9 месяцев этого года
НБУ оставил курс гривны без измененийНБУ оставил курс гривны без изменений
ВВП Украины в 2020 году замедлит снижение с 6,8% до 5,2% — Bank of AmericaВВП Украины в 2020 году замедлит снижение с 6,8% до 5,2% — Bank of America
Курс валют в Киеве: 25 ноября 2020 годаКурс валют в Киеве: 25 ноября 2020 года
Рубль стал самой слабой валютой — аналитики Credit SuisseРубль стал самой слабой валютой — аналитики Credit Suisse
Последние новости
Подгружаем последние новости