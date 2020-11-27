Курс валют в Киеве: 27 ноября 2020 года

Сегодня, 27 ноября 2020 года, курс доллара по версии НБУ – 28,44 гривен/доллар.

Средний курс покупки доллара в обменниках Киева сегодня составляет 28,35 гривен за доллар, продажи – 28,55 гривен за доллар. Рыночный курс: покупка – 28,41 гривен/доллар, продажа – 28,45 гривен/доллар.

Средний курс покупки евро в обменниках Киева составляет 33,50 гривен за евро, продажи – 34,00 гривен за евро. Рыночный курс: покупка – 33,70 гривен/евро, продажа – 33,77 гривен/евро.

Средний курс покупки рубля в обменниках Киева составляет 3,20 гривен за 10 рублей, продажи – 3,79 гривен за 10 рублей. Рыночный курс: покупка – 3,67 гривен за 10 рублей, продажа – 3,72 гривен за 10 рублей.

Источник: minfin.com.ua