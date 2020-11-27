Активы ArcelorMittal USA купит Cleveland-Cliffs

Активы ArcelorMittal USA купит Cleveland-Cliffs

Министерство юстиции США досрочно выдало горно-металлургической корпорации Cleveland-Cliffs разрешение на приобретение активов ArcelorMittal USA. Об этой сделке было объявлено в сентябре текущего года.

Как заявил генеральный директор Cleveland-Cliffs Лоренцо Гонсалвеш, сделку планируется закрыть в декабре. Компания заплатит за активы ArcelorMittal 1,4 млрд долл. наличными и ценными бумагами, а также примет на себя долги в 1,9 млрд долл.

Под контроль нового собственника перейдут три металлургических комбината Indiana Harbor и Burns Harbor (оба — штат Индиана) и Cleveland (Огайо), два электросталеплавильных предприятия в Пенсильвании и компактный листовой завод в Иллинойсе. Их совокупная мощность составляет около 17,4 млн т в год.

После завершения приобретения Cleveland-Cliffs станет крупнейшим производителем стали в США. Вместе с купленной ранее AK Steel мощности корпорации составят около 21,5 млн т в год, из которых порядка 15,3 млн т будет приходиться на листовой прокат. Кроме того, компания ежегодно выпускает до 28 млн т окатышей.

В собственности ArcelorMittal в Северной Америке остаются подразделения в Мексике и Канаде, а также доля в прокатном совместном предприятии AM/NS Calvert в штате Алабама.

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