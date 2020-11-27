В бюджете не хватает $ 3 млрд до конца года, - министр финансов

Поскольку Украина до сих пор не получила запланированных в бюджете заимствований, до конца года в смете не хватает 3 млрд долларов. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью ВВС News Украина.

В то же время он подчеркнул, что у правительства есть "план на случай событий А, Б и В - как мы действуем, как завершить этот год, чтобы мы профинансировали все расходы, предусмотренные в бюджете, по максимуму".

Министр назвал ситуацию непростой, но контролируемой.

"Я не сижу в розовых очках и не вешаю, как говорится (лапшу), не хочу вас обманывать. Не все у нас так просто. Есть задержки, сложности ... И мы думаем, как закрыть этот месяц, как финансировать следующий. Ситуация непростая , абсолютно непростая. Я никого не обманываю, просто говорю, что так сложилось, что значительная сумма средств до сих пор нам не поступила. Речь идет о более 3 млрд долларов США , которые были заложены у нас в бюджете", - заявил он.

Сергей Марченко также уточнил, что называет сумму в долларах, поскольку речь идет о "тех внешних заимствованиях, которые пока не поступили на наши счета".

Когда в июне этого года Украина получила более 2 млрд долларов первого транша по программе stand-by от МВФ , ожидали, что к концу этого года Киев сможет получить еще две порции займа. Однако этого пока не произошло.

Министр финансов также подтвердил прогресс в нынешних переговорах с МВФ , в частности, относительно главных параметров бюджета на следующий год. В то же время он назвал еще несколько вопросов, решение которых необходимо для того, чтобы МВФ возобновил кредитование Украины.

Сергей Марченко не исключил возможности получения очередной порции займа от МВФ до конца года, но заметил, что "более вероятным сценарием, я бы сказал, очень высоко вероятным, является тот, что нам удастся договориться в текущем году, у нас будет миссия, и эти средства (следующий транш займа. - Ред.) будут уже в следующем году".

По данным Госказначейства, дефицит госбюджета в октябре-2020 составил почти 30,5 млрд грн.