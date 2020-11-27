В Минфине рассказали, как МВФ заставил правительство сократить дефицит бюджета-2021

Дефицит в представленном проекте пришлось корректировать с учетом возможностей брать кредиты.

В Минфине рассказали, как МВФ заставил правительство сократить дефицит бюджета-2021
Фото: espreso.tv

Кабинет министров вынужден был сократить дефицит госбюджета на следующий год с 6 до 5,5% по итогам переговоров с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом на брифинге рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Он пояснил, что значение дефицита в представленном ко второму чтению проекте пришлось корректировать с учетом возможностей брать кредиты.

"У нас были сложные переговоры с МВФ. В первую очередь потому, что надо было найти компромисс по расходам и дефициту. Мы согласовали параметры дефицита и были вынуждены принять ситуацию, при которой пришлось сокращать дефицит. Те расчеты, которые были перед первым чтением , надо было скорректировать исходя из возможностей наших займов", - сказал Марченко.

Напомним, Кабинет министров 26 ноября на внеочередном заседании утвердил проект государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению.

В проекте доходы бюджета на 2021 год закладываются на уровне 1 трлн 92 млрд, расходы - 1 трлн 328 млрд гривень. Дефицит - 5,47%.

Сергей Марченко назвал проект сбалансированным

, так как при его принятии было учтено большинство поправок депутатов.

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