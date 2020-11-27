Сотрудникам "Электротяжмаша" начали выплачивать долги по зарплате

Также руководство достигло договоренности о загрузке производственных мощностей заказами на 2021 год.

Сотрудникам "Электротяжмаша" начали выплачивать долги по зарплате
Харьковский завод «Электротяжмаш»
Фото: mykharkov.info

Сотрудникам харьковского "Электротяжмаша" выплачена задолженность по заработной плате за август, сентябрь и часть октября. До конца ноября остаток задолженности будет погашен полностью, отмечает Фонд госимущества Украины.

Сообщается, что это первый шаг в реализации комплексной программы финансового оздоровления завода, разработанной дирекцией "Электротяжмаша" и Фондом госимущества при поддержке правительства и нардепов. Кроме выплат зарплат, "Электротяжмашу" удалось привлечь оборотные средства в размере 200 млн гривень, отсутствие которых было причиной кризисного состояния предприятия в последние месяцы, а также реструктуризировать проблемный кредит "Укрэксимбанка".

Руководство "Электротяжмаша" утвердило план отгрузок продукции в ноябре-декабре 2020 года с основными покупателями и достигло договоренностей о загрузке производственных мощностей заказами на 2021 год. Это позволит осуществлять бесперебойный производственный процесс на предприятии в следующем году.

"Электротяжмаш" находится в управлении Фонда госимущества Украины и входит в перечень объектов большой приватизации.

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