Норвежская компания DNV GL отказалась от проекта Nord Stream 2

Отказ связан с санкциями США.

Норвежская компания DNV GL отказалась от проекта Nord Stream 2
Cудно Pioneering Spirit ведет укладку газопровода в шведских территориальных водах
Фото: nord-stream2.com

Норвежская сертификационная компания DNV GL перестала обслуживать проект строительства роSSийского газопровода "Северный поток 2" из-за угрозы санкций США.

Об этом информирует Интерфакс-Украина.

"Государственный департамент США опубликовал новое разъяснение Акта о защите энергетической безопасности Европы (PEESA). В соответствии с этими новыми рекомендациями мы считаем, что деятельность DNV GL по осуществлению контроля за судами с оборудованием, обслуживающими проект "Северный поток-2", подпадает под санкции. Поэтому DNV GL прекратила оказание услуг, которые могут подпадать под действие PEESA. DNV GL реализует надежную программу соответствия нашей деятельности всем соответствующим стандартам и законам, включая санкции", - сообщили в DNV GL.

Агентство Bloomberg приводит позицию Датского энергетического агентства о том, что Nord Stream 2 может нанять любую третью сторону, которая сможет предоставить сертификат соответствия, подтверждающий, что построенные объекты соответствуют действующему законодательству.

В компании DNV GL напомнили, что владелец "Северного потока 2" привлек DNV GL для проверки безопасности и технической целостности этой трубопроводной системы. "Мы проверяем безопасность и целостность трубопроводов по всему миру в соответствии с нашими независимыми техническими стандартами DNVGL-OS-F101. Наша работа по проекту "Северный поток 2" включает рассмотрение документации и надзор за строительными работами на предмет соответствия нашим стандартам. Это включало мониторинг испытаний и подготовку оборудования, которое использовалось на борту судов во время прокладки трубопровода. DNV GL обязана выдать сертификат соответствия после удовлетворительного завершения строительства трубопроводной системы".

Ранее в ноябре большинство депутатов немецкого Бундестага отказались голосовать за поддержку "Северного потока-2".

Также сообщалось, что Германия отложила запуск газопровода, являющегося продолжением "Северного потока-2". Магистраль заработает на полную мощность не ранее 1 апреля 2021 года, тогда как изначально планировалось запустить ее 1 января 2021-го.

11 ноября законодатели обеих палат Конгресса США достигли договоренности о включении дополнительных санкций против газопровода Nord Stream 2 в проект оборонного бюджета США.

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