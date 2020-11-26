НБУ выпустил сувенирную банкноту в честь космонавта Каденюка

Это первая украинская сувенирная банкнота с вертикальным дизайном.

Фото: НБУ

Национальный банк 26 ноября выпустил новую сувенирную неплатежную банкноту, посвященную Герою Украины, первому космонавту независимой Украины Леониду Каденюку.

"Леонид Каденюк - первый космонавт независимой Украины" - это первая украинская сувенирная банкнота с вертикальным дизайном, информирует пресс-служба НБУ.

Над созданием дизайна сувенирной банкноты работали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.

Размеры сувенирной банкноты 80?170 мм, тираж - 50 тыс. штук (в том числе 40 тыс. в сувенирной упаковке).

Приобрести сувенирную банкноту "Леонид Каденюк - первый космонавт независимой Украины", которая не является платежным средством, можно будет в пунктах продажи Национального банка Украины и банков-дистрибьюторов.

Леонид Каденюк в 1997 году совершил полет на американском космическом шаттле "Колумбия" (миссия STS-87) в составе международного экипажа. Украинский космонавт-исследователь выполнил широкий спектр работ в рамках совместного украинско-американского эксперимента, задачей которого было исследование влияния микрогравитации на рост и развитие высших растений.

Каденюк умер 31 января 2018 на 68-м году жизни во время пробежки в районе Царского села в Печерском районе Киева.

В августе Владимир Зеленский рассказал, что вместе с работниками Офиса президента и правительства сделает взнос в благотворительный фонд и поспособствует организации установки монумента на могиле первого космонавта Украины. Открытие памятника было запланировано на 19 ноября - дату, когда Леонид Константинович совершил полет на шаттле "Колумбия".

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