В 2020 году падение ВВП Великобритании будет самым большим за последние 300 лет

Падение ВВП Великобритании в этом году станет самым глубоким за 300 лет, а объемы госзайма — крупнейшими в мирное время, сообщает CNBC.

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Макроэкономический прогноз

Согласно прогнозу Управления по бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR), британский ВВП сократится по итогам 2020 года на 11,3%, а затем вырастет только на 5,5% в 2021 году и на 6,6% в 2022 году.

В 2025 году объем экономики Великобритании будет примерно на 3% меньше, чем ожидалось до пандемии.

OBR также прогнозирует, что общий объем заимствований в этом году достигнет млрд ($526 млрд), что составляет 19% ВВП и является самым высоким уровнем в истории мирного времени.

«Потом показатель снизится до ?164 млрд в 2021 году и ?105 млрд в 2022-2023 годах, оставаясь на уровне около ?100 млрд. 4% ВВП — на остальной прогнозируемый период», — говорится в сообщении.

В этом году базовый долг после устранения временного воздействия программы приобретения активов Банком Англии, по прогнозам, составит 91% ВВП , а в течение 2025-2026 лет стабильно вырастет до 97,5%.

Предварительные данные Управления национальной статистики (ONS) ранее в этом месяце показали, что экономика страны в целом выросла на 15,5% в 3-м квартале. Это наиболее резкая квартальная динамика после рекордного падения на 19,8% в предыдущем квартале. «Однако, ожидается, что к концу года рост замедлится», — отмечается в сообщении.

Другие ожидания

По словам министра финансов Великобритании Риши Сунак, в 2020 году на борьбу с пандемией из бюджета страны было выделено ?280 млрд. «Какими бы высокими ни были эти расходы, цена бездействия была бы намного выше, но эта ситуация явно неустойчивая в среднесрочной перспективе», — подчеркнул он.

По прогнозам OBR, безработица вырастет до пикового значения в 7,5%, или 2,6 млн человек, во 2-м квартале 2021 года, а затем станет неуклонно снижаться до 4,4% к концу 2024 года.

Великобритания потратит ?22 млрд на поддержку уволенным работникам.

Кроме того, министр финансов объявил о выделении еще ?3 млрд Департаменту труда и пенсий (DWP) для реализации «трехлетней программы перезапуска», направленной на то, чтобы помочь более чем 1 млн человек, которые были безработными более года, вернуться на работу.