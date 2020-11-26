Табачная компания "ТЕДИС Украина" проиграла суд АМКУ на 3,4 миллиарда грн

Северный апелляционный суд принял решение в пользу Антимонопольного комитета Украины при рассмотрении жалобы компании "ТЕДИС Украина" на штраф в 3,4 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"25 ноября в Северном апелляционном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы компании ТЕДИС Украины против АМКУ на его решение об установлении антиконкурентных согласованных действий и наложенный штраф в 3,4 миллиарда грн. Суд принял решение в пользу АМКУ", - говорится в сообщении.

В "ТЕДИС Украина" заявили, что собираются обжаловать решение.

"Официально сообщаем, что компания ТЕДИС Украина не согласна с этим решением суда и будет обращаться в Верховный Суд с кассационной жалобой на предыдущие решения судов для отмены решения АМКУ. А данное решение Северного суда считаем необоснованным и незаконным", - добавили в компании.

Напомним, в конце 2016 года АМКУ признал, что компания "ТЕДИС Украина" с 2013-го и до сентября 2015 года злоупотребляла монопольным положением на общегосударственном рынке дистрибуции сигарет. Суд оштрафовал компанию на 431 млн гривен и обязал устранить нарушения.

"ТЕДИС" со штрафом не согласилась и пошла в суд. 31 мая 2017 года решение в пользу АМКУ принял Хозяйственный суд Киева , а 9 февраля 2018-го - Киевский апелляционный хозяйственный суд.