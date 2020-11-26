Табачная компания "ТЕДИС Украина" проиграла суд АМКУ на 3,4 миллиарда грн
В "Тедис Украина" заявили, что собираются обжаловать решение.
Северный апелляционный суд принял решение в пользу Антимонопольного комитета Украины при рассмотрении жалобы компании "ТЕДИС Украина" на штраф в 3,4 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
"25 ноября в Северном апелляционном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы компании ТЕДИС Украины против АМКУ на его решение об установлении антиконкурентных согласованных действий и наложенный штраф в 3,4 миллиарда грн. Суд принял решение в пользу АМКУ", - говорится в сообщении.
В "ТЕДИС Украина" заявили, что собираются обжаловать решение.
"Официально сообщаем, что компания ТЕДИС Украина не согласна с этим решением суда и будет обращаться в Верховный Суд с кассационной жалобой на предыдущие решения судов для отмены решения АМКУ. А данное решение Северного суда считаем необоснованным и незаконным", - добавили в компании.
Напомним, в конце 2016 года АМКУ признал, что компания "ТЕДИС Украина" с 2013-го и до сентября 2015 года злоупотребляла монопольным положением на общегосударственном рынке дистрибуции сигарет. Суд оштрафовал компанию на 431 млн гривен и обязал устранить нарушения.
"ТЕДИС" со штрафом не согласилась и пошла в суд. 31 мая 2017 года решение в пользу АМКУ принял Хозяйственный суд Киева, а 9 февраля 2018-го - Киевский апелляционный хозяйственный суд.
31 марта 2017 года около тысячи сотрудников правоохранительных органов провели обыски в "ТЕДИС Украина", которую заподозрили в неуплате налогов и финансировании терроризма. Генпрокурор Юрий Луценко говорил, что с 2012 года бенефициаром "ТЕДИС Украина" является гражданин РФ Игорь Кесаев, к которому решением СНБО были применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу. А все решения в "ТЕДИС" принимаются по согласованию с топ-менеджером завода им. Дегтярева, поставщиком оружия "ДНР" и "ЛНР".