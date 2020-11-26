Таможенники задержали пару киевлян, которые пытались ввезти из Турции бриллианты в нижнем белье (фото)
В аэропорту “Борисполь” таможенники изъяли драгоценные камни у 50-летнего мужчины и 43-летней женщины. Жители Киева пытались ввезти из Турции около 40 граммов бриллиантов, спрятав их в нижнем белье.
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Отмечается, что пассажиры прибывшие авиарейсом из Стамбула для прохождения таможенного контроля выбрали упрощенный канал “зеленый коридор” и только при угрозе проведения личного досмотра пассажиры предъявили инспекторам таможни шесть zip-пакетиков с камнями.
“Четыре из них, общим весом 23,2 грамм, находились в надетых на женщине нижнем белье. Такой же тайник использовал и мужчина. Он на себе скрывал два zip-пакетики с камнями общим весом 15,9 грамм”, – сказано в сообщении.
Бриллианты изъяты, составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ст. 483 Таможенного кодекса.
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Фото: пресс-служба ГТС