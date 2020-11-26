Минфин и МВФ договорились об уменьшении дефицита бюджета-2021 до 5,3%

Министерство финансов и Международный валютный фонд договорились об уменьшении дефицита государственного бюджета на 2021 год до 5,3%. На первое чтение депутатам предлагался дефицит в размере 6%.

Об этом в эфире "Украина 24" сообщил депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

"Дефицит - это 5,3% ВВП . Другие цифры мы увидим в проекте бюджета", - сказал он.

Его коллега Ярослав Железняк ("Голос") в свою очередь сообщил, что также будет ухудшен прогноз номинального ВВП Украины на 2021 год, который, согласно постановлению Кабмина №627, установлен на уровне 4 505,9 млрд гривен.

Кроме того, по неофициальной информации Железняка, изменятся сроки повышения минималки. С 1 января, как и планировалось, она составит 6000 гривен, а вот к 6500 гривен ее поднимут аж в декабре, а не в июле. О такой возможности еще в середине октября сообщал Гетманцев.

Железняк подчеркнул, что уменьшение доходной части бюджета и дефицита автоматически означает сокращение расходов на десятки миллиардов гривен. Он считает, что это значительно усложнит принятие бюджета во втором чтении. "Главная интрига остается: какие именно расходы пойдут "под нож"? Столько хотелок было собрано под голоса, а теперь надо сократить десятки миллиардов. Та еще задача ко второму чтению", - написал депутат в своем телеграм-канале.

Депутат Нина Южанина из "Евросолидарности" также сомневается в том, что такой бюджет будет поддержан в Верховной Раде.

"Если доходная часть будет уменьшена, дефицит будет уменьшен, то получается, что в любом случае значительно должна быть уменьшена расходная часть. Возникает вопрос: голосование в первом чтении состоялось только благодаря тому, что подыграли депутатам - мол, ваши поправки будут учтены. Если сейчас не будут учтены эти поправки, мне кажется, что голосов в Верховной Раде за такой бюджет не найдется", - сказала она в эфире "Украина 24".

Напомним, что Верховная Рада приняла проект бюджета на 2021 год в начале ноября.