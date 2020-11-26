Издание "Телекритика" закрывается из-за коронавирусного кризиса

Онлайн-издание было основано в 2001 году.

Интернет-издание "Телекритика" закрывается с 27 ноября. Такое решение группа "1+1 медиа" приняла из-за кризиса.

Об этом со ссылкой на медиагруппу пишет "Детектор медиа".

"Учитывая убытки, причиненные мировым коронакризисом, который больно ударил и по рынку медиа, группа "1 + 1 медиа" приняла решение прекратить дальнейшую поддержку издания и сосредоточиться на развитии ключевых проектов", - говорится в сообщении.

Гендиректор "1 + 1 медиа" Ярослав Пахальчук заявил, что "Телекритика" по объективным причинам не смогла войти в список проектов с высоким потенциалом, самоокупаемостью и доходностью.

В 2006 году издание вошло в холдинг "Главред медиа", который с 2010 года стал частью "1 + 1 медиа".

"Телекритика" - издание об украинской медиасфере, было основано в 2001 году командой во главе с Натальей Лигачевой.

Журналист Отар Довженко на своей странице в Facebook добавил, что команда Лигачевой покинула проект "Телекритика" в 2015 году и открыла собственный - "Детектор медиа".

Напомним, что газета "Зеркало недели", которая выходила с 1994 года, в декабре 2019 выпустила последний номер. В редакционной статье последней бумажной газеты отметили, что "годами тянули жилы и дважды обматывали вокруг себя пояса, чтобы не закрывать бумажную версию. Сколько могли".