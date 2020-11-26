В "Нафтогазе" подтвердили убытки на 17 млрд гривен за 9 месяцев этого года

Убыток НАК "Нафтогаз Украины" за 9 месяцев 2020 года составил 17 млрд грн по сравнению с прибылью 12,9 млрд грн за тот же период в 2019 году.

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

"За девять месяцев 2020 года убыток составил 17 млрд грн по сравнению с прибылью 12,9 млрд грн за тот же период в 2019 года, за исключением прекращенной деятельности, причинами чего явились меньший спрос и более низкие цены на газ", - говорится в сообщении.

Еще одним фактором, вызвавшим убытки, стали долги посредников.

"Посредники, поставляющие газ, должны своевременно рассчитываться за него. Однако платежи за часть поставок, реализованных до 31 июля 2020 года на условиях PSO, остаются просроченными, что стало причиной начисления резервов сомнительных долгов в сумме 3,7 млрд грн за девять месяцев текущего года. Резерв сомнительных долгов, вероятно, снова будет иметь негативное влияние на прибыльность в следующем квартале", - сообщили в компании.

За третий квартал 2020 года убыток составил 5,5 млрд грн по сравнению с убытком 4,8 млрд грн в третьем квартале 2019 года, кроме прекращенной деятельности. По сравнению с предыдущим кварталом на результаты повлияло значительное снижение цен на газ и увеличение объемов продажи газа.

В "Нафтогазе" также отметили, что за девять месяцев было добыто 10,7 млрд куб. м и реализовано 12 млрд куб. м природного газа.

Чистый долг снизился с 42,6 млрд грн в конце 2019 года до 19,7 млрд грн в конце третьего квартала. Общая сумма денежных средств, перечисленных в государственный бюджет, составила 87 млрд грн.

Что касается дивидендов за 2019 год, то 39,6 млрд грн было уплачено в государственный бюджет этого года, а 8,5 млрд грн предоплачено в конце 2019 года.

Напомним, в середине ноября бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявлял, что за 9 месяцев 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" получил 18,7 миллиарда гривен убытка, тогда как за аналогичный период прошлого года компания имела 19,9 млрд гривен прибыли.