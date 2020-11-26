Сертификационная компания Северного потока-2 испугалась санкций США

Сертификационная компания DNV GL перестала обслуживать проект строительства газопровода "Северный поток-2" из-за угрозы санкций США . Об этом представитель компании сказал "Интерфаксу". Ранее в четверг о ее решении сообщал Bloomberg.



"Госдепартамент США опубликовал новое разъяснение в отношении Акта о защите энергетической безопасности Европы (PEESA). В соответствии с этими новыми рекомендациями мы находим, что деятельность DNV GL по осуществлению контроля за судами с оборудованием, обслуживающим проект "Северный поток-2", подлежит санкциям. Поэтому DNV GL прекратила предоставление услуг, которые могут подпадать под действие PEESA. DNV GL реализует надежную программу соответствия нашей деятельности всем применимым нормам и законам, включая санкции", - сообщили в DNV GL.



Bloomberg отметил, что с точки зрения Датского энергетического агентства, Nord Stream 2 может нанять любую третью сторону, которая сможет предоставить сертификат соответствия, подтверждающий, что построенные объекты соответствуют действующему законодательству.



В компании DNV GL напомнили: "Владелец "Северного потока 2" привлек DNV GL для проверки безопасности и технической целостности этой трубопроводной системы. Мы проверяем безопасность и целостность трубопроводов по всему миру в соответствии с нашим независимым техническим стандартом DNVGL-OS-F101. Наша работа по проекту "Северный поток 2" включает в себя рассмотрение документации и наблюдение за строительными работами на предмет соответствия нашему стандарту. Это включало мониторинг испытаний и подготовку оборудования, используемого на борту судов во время прокладки трубопровода. DNV GL обязана выдать сертификат соответствия после удовлетворительного завершения строительства трубопроводной системы".



В Nord Stream 2 AG "Интерфаксу" в связи с этим заявили, что "не могут раскрывать или комментировать коммерческую информацию". "Защищать европейские компании от незаконных экстратерриториальных санкций должны правительства и Европейская комиссия", - добавили в проектной компании.



В Nord Stream 2 AG в качестве примера привели выдержку из письма председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен шести депутатам Европарламента из Германии и Австрии, подтверждающее, что ЕС считает санкции США против "Северного потока 2" неприемлемыми: "Комиссия внимательно следит за недавними законодательными инициативами США по введению санкций, препятствующих завершению проекта газопровода "Северный поток 2". Комиссия выступает категорически против односторонних санкций, нацеленных на европейские компании, законно осуществляющие свою деятельность (...). Такие меры неприемлемы и противоречат международному праву".



Строительство газопровода "Северный поток 2" было остановлено почти год назад после принятия включения в военный бюджет США санкций в отношении судов, ведущих морскую укладку труб. После введения санкций швейцарский подрядчик Allseas свернул работы на проекте. В "Газпроме" заявили, что проект, готовый уже почти на 94%, будет завершен.



В проект нового оборонного бюджета включены дополнительные санкции против "Северного потока 2". Новые санкции направлены также против страховщиков судов и сервисные компании, выполняющие геодезические, траншейные, сварочные и другие работы. Под санкции попадают также компании, которые осуществляют тестирование и сертификацию проекта, без чего он не может быть введен в эксплуатацию.



