Всемирный банк выделит Украине 100 млн долларов на вакцину от ковида и оборудование для больниц

На средства Всемирного банка уже реализован проект контакт-центра Минздрава по ковиду, также продолжается реализация проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей" стоимостью примерно 215 млн долларов.

Всемирный банк и Минздрав Украины готовятся закупить вакцину от коронавируса и оборудование для больниц на сумму около 100 млн долларов.

О запуске проекта сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, пишет "Интерфакс-Украина".

Она отметила, что на средства Всемирного банка уже реализовали проект контакт-центра Минздрава по ковиду, также продолжается реализация проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей" стоимостью примерно 215 млн долларов.

"В целом Всемирный банк совместно с Министерством здравоохранения реализовал полноценную реконструкцию 102 амбулаторий семейной практики, из них 91 ввели в эксплуатацию", - сообщила Светлана Шаталова.

Недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина рассчитывает получить вакцину против коронавируса во втором квартале 2021 года. COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавируса на бесплатной основе для 20% населения.

Благодаря механизму COVAX Украина сможет получить максимум 8,5 млн доз вакцины против коронавируса. Украина планирует приобрести вакцину от коронавируса для 20 миллионов населения в дополнение к бесплатному препарату по программе COVAX, который должен закрыть потребность в вакцине для 4 млн человек.

Однако согласно расчетам производителя препарата, разработанная Оксфордским университетом вакцина от коронавируса по механизму COVAX будет доступна только в июне, а Украина сможет получить ее не ранее августа.

Напомним, что Украина получит от Всемирного банка 100 млн долларов на восстановление экономики и предпринимательства подконтрольных территорий на Востоке страны.