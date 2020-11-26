Капитальные инвестиции в Украине упали на 36%

Капитальные инвестиции в Украине в третьем квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 сократились на 36,2%. Об этом пишет НВ со ссылкой на Госстат.

Фото: rbc.ua

Снижение

Во втором квартале спад составил 34,4%, а в первом — 35,5%.

В общем по итогам января-сентября 2020 снижение капинвестиций ускорилось до 35,4% с 34,9% по итогам первого полугодия.

По итогам первого квартала 2020 было освоено 76,91 млрд грн капинвестиций, первого полугодия — 163,780 млрд грн, за три квартала — 268 млрд грн.

Источник финансирования капинвестиций

Главным источником финансирования капинвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, однако их доля сократилась до 69% общего объема всех инвестиций по сравнению с 71,4% за девять месяцев 2019 года.

Доля кредитов банков и других займов выросла до 7,5% с 7,1%; средств местных бюджетов — до 8,6% с 7,8%; средств госбюджета — до 6% с 3,5%.

Доля инвесторов-нерезидентов снизилась до 0,5% с 0,7%, населения на строительство жилья — до 5,2% с 6,2%.

Напомним

За первое полугодие удалось привлечь инвестиций на 30% меньше – 163,78 млрд грн, чем за аналогичный период прошлого года.

В первом полугодии 2019 года, по данным Госстата, в экономику Украины были привлечены капитальных инвестиций на 11,0% больше, чем в 2018 году – 584,45 млрд грн.

Кто лидировал

Лидерами по объемам капитальных инвестиций стали Киев и область.

К тройке лидеров за январь – июнь 2020 года присоединилась еще и Днепропетровская область.