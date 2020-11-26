Почему биткоин подешевел на $2600 за несколько часов. Две причины

Курс биткоина за минувшие сутки упал на 15%, до текущих $16,4 тыс. Суточный объем торгов снизился незначительно — до $51 млрд. Доля BTC выросла до 63,2%. Об этом пишет РБК.

Причини падения

У стремительного снижения цены биткоина может быть две причины. Одну из них назвал глава аналитического сервиса CryptoQuant Ки Янг Джу.

За последние несколько часов резко вырос приток монет на биржи, сообщил он в своем твитер-аккаунте. При этом запасы BTC переводят крупные держатели, подчеркнул Джу.

Тем не менее, на рынке по-прежнему преобладают покупатели, о чем свидетельствует анализ индикаторов сети биткоина, добавил он. Поэтому Джу уверен, что курс первой криптовалюты обновит исторический максимум в $20 тыс. в ближайшие несколько дней.

Другой причиной снижения на крипторынке могло стать сообщение главы одной из крупнейших бирж Coinbase Брайана Армстронга. В твитер-аккаунте он сообщил, что до него дошли слухи о возможном усилении регулирования рынка криптовалют правительством США .

По словам Армстронга, в правительство поступило предложение усилить контроль за личными внебиржевыми кошельками, такими как расширения в браузере или приложения на устройстве. Армстронг предполагает, что Coinbase и другие платформы будут обязаны идентифицировать владельцев таких кошельков, прежде чем позволить вывести на них средства, если подобное регулирования будет принято.

Такие меры контроля убьют растущее применение криптовалют и вынудят пользователей из США использовать иностранные, нерегулируемые криптокомпании, считает Армстронг.

Курс биткоина начал снижаться в течение двух часов после этого сообщения.

Напомним

Вчера о риске снижения цены BTC предупредил генеральный директор фонда BKCM LLC Брайан Келли.

По его прогнозам, курс монеты может упасть до $12 тыс. На это есть три причины: внезапный рост цены альткоинов, значительное количество открытых длинных позиций и существенный приток в индустрию новых пользователей, полагает он.

Что происходит с биткоином

В 2020 году курс биткоина вырос почти на 150%. С марта, когда цена актива опускалась до локального минимума в $3800, стоимость криптовалюты повысилась на 374%, до текущих оценок около $18 тыс.

Причина роста

Стоимость актива росла на фоне распространения covid-19, а также экономической нестабильности. Одной из причин роста интереса к криптовалюте могла стать политика центробанков по количественному смягчению, которая приводит к дополнительной эмиссии фиатных валют и их обесценивания. При низких ставках в банках инвесторы начинают искать новые способы вложения средств.

Биткоин выглядит привлекательной альтернативой, в том числе за счет того, что его эмиссия математически ограничена 21 млн монет.

Также положительно на котировки биткоина могла повлиять новость о том, что платежная система PayPal добавила поддержку четырех криптовалюта: Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash.