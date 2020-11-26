Codelco хочет обзавестись первым медным месторождением за пределами Чили

Codelco хочет обзавестись первым медным месторождением за пределами Чили

Чилийская государственная компания Codelco обратилась к властям Эквадора с просьбой поспособствовать "дружественным" переговорам с местной государственной горнодобывающей компанией Enami EP по крупному медному проекту Llurimagua.

Codelco принимает участие в разведке этого месторождения с 2012 г. и потратило на нее порядка 60 млн долл. В 2019 г. чилийская компания и Enami EP подписали соглашение о создании совместного предприятия, в котором 51% акций принадлежало бы эквадорской стороне.

Однако в дальнейшем эти планы сорвались, причем обе компании обвиняли друг друга в нарушении условий соглашения. Кроме того, против реализации проекта выступают "экологические" НГО.

Ранее предполагалось, что работы по разработке месторождения, расположенного в 80 км к северо-востоку от столицы Эквадора г. Кито, стартуют в 2020 г., а в 2023 г. комбинат вступит в строй. Плановый объем производства оценивается в 210 тыс. т меди в концентрате в год.

Теперь Codelco, очевидно, стремится возобновить партнерство с Enami EP и все-таки приступить к реализации проекта, который в случае успеха станет ее первым активом за пределами Чили.

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