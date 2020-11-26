Украина согласовала с МВФ госбюджет-2021 — Минфин
Министерство финансов успешно завершило переговоры с Международным валютным фондом относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 год. Об этом сообщается на сайте Минфина.
Основные акценты переговоров
Отмечается, что это было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра программы Stand-by, определения даты визита миссии Европейского департамента МВФ в Украину и получения очередного транша.
«Основной акцент переговоров касался формирования общего с МВФ видения основных бюджетных показателей — рамки доходов, расходов и дефицита. Минфин проводил ежедневные консультации с экспертами Фонда о возможностях финансирования дефицита и приоритетных расходов бюджета в 2021 году. В целом параметры бюджета-2021 совпадают с оценками специалистов Фонда, что было важным для продолжения успешного сотрудничества между Украиной и МВФ», — заявили в Минфине.
Что известно о Госбюджете-2021
- 14 сентября Кабмин утвердил проект госбюджета на следующий год, который предусматривает дефицит в размере 6% ВВП. Доходы госбюджета-2021 предусматриваются в размере 1,711 трлн грн, а расходы – 1,350 трлн грн. При этом дефицит бюджета предполагается на уровне 270 млрд грн.
- Проект госбюджета также предусматривает 104 млрд грн на выплату пособий, льгот и субсидий, а в целом социальные расходы составят 323 млрд грн.
- К проекту закона о государственном бюджете Украины на 2021 год депутаты подали свыше 2,4 тыс. поправок.
- 5 ноября 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект бюджета на 2021 год.