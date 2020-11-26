Украина согласовала с МВФ госбюджет-2021 — Минфин

Министерство финансов успешно завершило переговоры с Международным валютным фондом относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 год. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Украина согласовала с МВФ госбюджет-2021 — Минфин
Фото: pravda.com.ua

Основные акценты переговоров

Отмечается, что это было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра программы Stand-by, определения даты визита миссии Европейского департамента МВФ в Украину и получения очередного транша.

«Основной акцент переговоров касался формирования общего с МВФ видения основных бюджетных показателей — рамки доходов, расходов и дефицита. Минфин проводил ежедневные консультации с экспертами Фонда о возможностях финансирования дефицита и приоритетных расходов бюджета в 2021 году. В целом параметры бюджета-2021 совпадают с оценками специалистов Фонда, что было важным для продолжения успешного сотрудничества между Украиной и МВФ», — заявили в Минфине.

Что известно о Госбюджете-2021

  • 14 сентября Кабмин утвердил проект госбюджета на следующий год, который предусматривает дефицит в размере 6% ВВП. Доходы госбюджета-2021 предусматриваются в размере 1,711 трлн грн, а расходы – 1,350 трлн грн. При этом дефицит бюджета предполагается на уровне 270 млрд грн.
  • Проект госбюджета также предусматривает 104 млрд грн на выплату пособий, льгот и субсидий, а в целом социальные расходы составят 323 млрд грн.
  • К проекту закона о государственном бюджете Украины на 2021 год депутаты подали свыше 2,4 тыс. поправок.
  • 5 ноября 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект бюджета на 2021 год.

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