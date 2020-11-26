Украина согласовала с МВФ госбюджет-2021 — Минфин

Министерство финансов успешно завершило переговоры с Международным валютным фондом относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 год. Об этом сообщается на сайте Минфина.

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Основные акценты переговоров

Отмечается, что это было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра программы Stand-by, определения даты визита миссии Европейского департамента МВФ в Украину и получения очередного транша.

«Основной акцент переговоров касался формирования общего с МВФ видения основных бюджетных показателей — рамки доходов, расходов и дефицита. Минфин проводил ежедневные консультации с экспертами Фонда о возможностях финансирования дефицита и приоритетных расходов бюджета в 2021 году. В целом параметры бюджета-2021 совпадают с оценками специалистов Фонда, что было важным для продолжения успешного сотрудничества между Украиной и МВФ », — заявили в Минфине.

Что известно о Госбюджете-2021