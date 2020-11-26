И.о. министра энергетики намекнул на повышение тарифа на электроэнергию для населения

Бойко пообещал, что решение будет "максимально мягким".

И.о. министра энергетики намекнул на повышение тарифа на электроэнергию для населения
Фото: Youtube / Міненерго України

Новый и.о. министра энергетики Юрий Бойко намекнул на повышение тарифа на электроэнергию для населения.

"Думаю, на следующей неделе будет готово к принятию решение, которое будет предусматривать максимально сбалансированный и максимально мягкий подход в части тарифа для быта", - сказал Бойко на пресс-конференции в среду.

И.о. министра добавил, что изменение тарифа "с высокой вероятностью" состоится в течение 2021 года.

Он пояснил, что нынешний средневзвешенный тариф для населения покрывает только транспортировку энергии, а с декабря - не будет покрывать даже ее.

"На сегодняшний день бытовой потребитель платит производителю за электрическую энергию 1 копейку. По Украине средневзвешенная стоимость транспорта электрической энергии от станции до здания (этот транспорт включает тариф на передачу НЭК "Укрэнерго", тариф на распределение оператора системы распределения и собственно тариф на поставку поставщика универсальных услуг) - 1 грн 03 копейки, а средневзвешенная стоимость 1 кВт-часа для бытового потребителя за последние два месяца - 1 грн 04 копейки. То есть по сути в рамках текущей модели PSO, при которой "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" продают электрическую энергию "гарантированному покупателю" за 1 копейку, а он перепродает поставщикам, осуществляющим поставку населению, по сути оплачивается исключительно поставка", - сказал Бойко.

С декабря поднимается тариф НЭК "Укрэнерго". Поэтому доставка электроэнергии подорожает на 7 копеек.

"Что делает планово убыточной деятельность даже при покупке электрической энергии за 1 копейку", - сказал Бойко.

Такая модель не является жизнеспособной, считает и.о. министра.

Бойко сказал, что последние полтора месяца в правительстве разрабатывали комплексное решение, которое будет предусматривать не только изменение тарифа для населения, но и пересмотр системы субсидирования, повышение минимальной зарплаты и др.

"Объем субсидирования текущего тарифа населения по году составляет около 55 млрд гривен. Вот и решайте, можно ли с таким чемоданом без ручки построить конкурентную модель. Где-то надо взять озвученную сумму и у кого-то забрать, для того чтобы сбалансировать работу рынка", - сказал и.о. министра.

Напомним, что разговоры о повышении тарифа для населения ведутся еще с весны, когда Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг предложила с 1 января 2021 года отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-час/месяц электроэнергии.

Сейчас за первые 100 кВт-ч в месяц население платит по 90 копеек, а за каждый последующий - 168 копеек.

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