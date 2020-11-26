И.о. министра энергетики намекнул на повышение тарифа на электроэнергию для населения
Бойко пообещал, что решение будет "максимально мягким".
Новый и.о. министра энергетики Юрий Бойко намекнул на повышение тарифа на электроэнергию для населения.
"Думаю, на следующей неделе будет готово к принятию решение, которое будет предусматривать максимально сбалансированный и максимально мягкий подход в части тарифа для быта", - сказал Бойко на пресс-конференции в среду.
И.о. министра добавил, что изменение тарифа "с высокой вероятностью" состоится в течение 2021 года.
Он пояснил, что нынешний средневзвешенный тариф для населения покрывает только транспортировку энергии, а с декабря - не будет покрывать даже ее.
"На сегодняшний день бытовой потребитель платит производителю за электрическую энергию 1 копейку. По Украине средневзвешенная стоимость транспорта электрической энергии от станции до здания (этот транспорт включает тариф на передачу НЭК "Укрэнерго", тариф на распределение оператора системы распределения и собственно тариф на поставку поставщика универсальных услуг) - 1 грн 03 копейки, а средневзвешенная стоимость 1 кВт-часа для бытового потребителя за последние два месяца - 1 грн 04 копейки. То есть по сути в рамках текущей модели PSO, при которой "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" продают электрическую энергию "гарантированному покупателю" за 1 копейку, а он перепродает поставщикам, осуществляющим поставку населению, по сути оплачивается исключительно поставка", - сказал Бойко.
С декабря поднимается тариф НЭК "Укрэнерго". Поэтому доставка электроэнергии подорожает на 7 копеек.
"Что делает планово убыточной деятельность даже при покупке электрической энергии за 1 копейку", - сказал Бойко.
Такая модель не является жизнеспособной, считает и.о. министра.
Бойко сказал, что последние полтора месяца в правительстве разрабатывали комплексное решение, которое будет предусматривать не только изменение тарифа для населения, но и пересмотр системы субсидирования, повышение минимальной зарплаты и др.
"Объем субсидирования текущего тарифа населения по году составляет около 55 млрд гривен. Вот и решайте, можно ли с таким чемоданом без ручки построить конкурентную модель. Где-то надо взять озвученную сумму и у кого-то забрать, для того чтобы сбалансировать работу рынка", - сказал и.о. министра.
Напомним, что разговоры о повышении тарифа для населения ведутся еще с весны, когда Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг предложила с 1 января 2021 года отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-час/месяц электроэнергии.
Сейчас за первые 100 кВт-ч в месяц население платит по 90 копеек, а за каждый последующий - 168 копеек.