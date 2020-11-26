Умер экс-глава Всемирного банка Вульфенсон

Вулфенсон возглавлял Всемирный банк 10 лет.

В возрасте 86-ти лет скончался бывший глава Всемирного банка Джеймс Вульфенсон.

Об этом сообщает Reuters.

Вульфенсон возглавлял Всемирный банк 10 лет в период 1995-2005 годов. Во время пребывания в должности он занимался вопросом уменьшения долга бедных стран перед банком.

В 1996-м Вульфенсон вместе с МВФ запустил программу для бедных стран, которые имели значительные долги. Благодаря этому долги удалось уменьшить более чем 53 миллиарда долларов для 27 стран мира.

"Он был для меня героем, как и для многих. Джеймс изменил мир и Всемирный банк. Он стал буквально голосом бедных людей на нашей планете", - написала в Twitter глава МВФ Кристалина Георгиева.

Напомним, вчера легендарный аргентинский футболист Диего Марадона умер в возрасте 60 лет. В октябре он перенес операцию на мозге.