Нацбанк изменил нормы для кассовых операций банков. Цифровой паспорт будет действовать в кассе банка

Национальный банк осовременил ряд норм, связанных с проведением кассовых операций банков и инкассаторских компаний. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк изменил нормы для кассовых операций банков. Цифровой паспорт будет действовать в кассе банка
Фото: rbc.ua

Что это значит

С 1 декабря во время кассовых операций банки смогут принимать паспорт гражданина как в обычной форме (ID-карта или «книжечка»), так и его цифровой аналог: цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении «Дія».

Что изменилось

  • При осуществлении кассовых операций для идентификации и верификации клиента или его представителя банки смогут использовать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении «Дія».
  • Упрощается процедура принятия банками на исследование сомнительных относительно подлинности и платежности банкнот и монет национальной валюты и сомнительных относительно подлинности банкнот иностранной валюты. В соответствующей справке вместо паспортных данных клиент должен предоставить контактную информацию (номер телефона и / или адрес электронной почты).

На инкассаторские компании будут распространены отдельные требования, которые ранее касались только банков. Речь идет о необходимости изъятия и передачи сомнительных банкнот для проведения исследований в Национальный банк, а также изъятия и передачи банкнот, окрашенных специальным раствором вследствие несанкционированного вмешательства в спецустройство для хранения ценностей, в правоохранительные органы.

На что повлияют изменения

Такие новации будут способствовать упрощению проведения кассовых операций банков при обслуживании клиентов, а также улучшению качества наличных национальной валюты, находящейся в обращении.

Постановление вступает в силу с 1 декабря 2020 года.

Напомним

В октябре Национальный банк упростил процедуру удаленной идентификации и верификации банковских клиентов с цифровым паспортом в мобильном приложении «Дія.

Что такое цифровой паспорт

Цифровой паспорт — это цифровой аналог бумажных документов в мобильном приложении «Дія. В электронном виде отображается информация, которая содержит ID-карту и биометрический загранпаспорт гражданина Украины. Цифровой паспорт надежнее, чем обычный бумажный, но не менее надежный, чем его пластиковый аналог. Он дает возможность получать надежные данные о пользователе из официальных государственных реестров.

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