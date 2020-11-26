G20 заморозила долги бедным странам. В Минфине объяснили, почему в списке нет Украины

Всемирный банк не классифицирует Украину как государство с низким доходом, по которым страны «Большой двадцатки» инициировали замораживание долгов до июня 2021 года. Об этом объяснили «Укринформу» в Министерстве финансов.

G20 заморозила долги бедным странам. В Минфине объяснили, почему в списке нет Украины
Фото: 112.ua

Почему Украине нет в списке

«Инициатива стран «Большой двадцатки» по остановке обслуживания долгов перед официальными кредиторами к середине 2021 года наиболее уязвимыми странами касается стран с низким доходом по классификации Всемирного банка, к которым Украина не относится», — пояснили в министерстве.

При этом в Минфине подчеркнули, что планируют и дальше осуществлять долговые выплаты и выплачивать проценты по долгам за счет новых займов. Хотя более четверти украинцев живут за чертой бедности.

«В этом году пик выплат по внешним выплатам Украина уже успешно прошла. Благодаря поддержке наших международных партнеров, а именно МВФ, ЕС, Всемирного банка и развития внутреннего рынка заимствований Украина уверенно проходит годы пиковой долговой нагрузки», — добавили в ведомстве.

Предыстория

Ранее «Большая двадцатка» приняла решение продлить до конца июня 2021 года программы по замораживанию долгов 73 беднейших государств. На 13 ноября 46 из них воспользовались предоставленным правом. Общая сумма платежей, которые были отложены, составляет $5,7 млрд.

Напомним?

В апреле министры финансов стран G20 договорились приостановить выплаты по обслуживанию долгов для беднейших стран. Планировалось, что заморозка выплат продлится до конца года, но с возможным продлением.

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