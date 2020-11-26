Цены на мировом рынке премиальной недвижимости выросли на 0,5%

Цены на недвижимость в лучших городах 45 стран мира выросли на 0,5% – до 1,6% к концу сентября 2020 года по сравнению с 1,1% в течение года. Об этом сообщают составители отчета Prime Global Forecast 2021 от международной консалтинговой компании Knight Frank.

Фото: booking.com

Почему эти рынки устойчивы

Данные свидетельствуют о том, что рынки элитной недвижимости были в 2020 году в значительной степени устойчивыми. В основе лежат расширенные пакеты стимулов, которые правительства и центральные банки использовали для поддержки доходов и компаний. При этом стоимость ипотечных займов в этих странах остается на рекордно низком уровне.

При этом реакция рынков элитного жилья не была единообразной.

Где подорожает премиум-жилье

Согласно отчету, в 2021 году элитное жилье подорожает на следующих рынках:

Шанхай, Кейптаун: +5%

Лондон, Лиссабон, Майами, Окленд: +4%

Париж, Берлин, Ванкувер, Лос-Анджелес, Монако, Мадрид, Женева, Сингапур, Сидней: +3%

Вена: +2%

Мельбурн: +1%

Специалисты полагают, что цены не изменятся в Гонконге, Мумбаи и Нью-Йорке, а снизятся в Дубае (-2%) и Буэнос-Айресе (-8%).

Перспективы

Аналитики ожидают, что в 2021 году все города разделятся на три группы:

Рынки, где ожидается восстановление цен на жилье благодаря низким процентным ставкам, отложенному спросу, налоговым «каникулам» или общей стабильности. Сюда относятся Лондон, Сидней, Париж, Нью-Йорк, Берлин и Мадрид. Города, где пандемия мало повлияла на цены в силу того, что рынок уже был слабым (Буэнос-Айрес) или находился на подъеме до кризиса (Шанхай). Рынки, которые неожиданно поднялись в 2020 году благодаря тому, что местные жители все чаще искали более просторные дома с открытым пространством, чтобы скрыться от пандемии (Окленд, Ванкувер, Женева, Лос-Анджелес и Майами).

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