Цены на мировом рынке премиальной недвижимости выросли на 0,5%
Цены на недвижимость в лучших городах 45 стран мира выросли на 0,5% – до 1,6% к концу сентября 2020 года по сравнению с 1,1% в течение года. Об этом сообщают составители отчета Prime Global Forecast 2021 от международной консалтинговой компании Knight Frank.
Почему эти рынки устойчивы
Данные свидетельствуют о том, что рынки элитной недвижимости были в 2020 году в значительной степени устойчивыми. В основе лежат расширенные пакеты стимулов, которые правительства и центральные банки использовали для поддержки доходов и компаний. При этом стоимость ипотечных займов в этих странах остается на рекордно низком уровне.
При этом реакция рынков элитного жилья не была единообразной.
Где подорожает премиум-жилье
Согласно отчету, в 2021 году элитное жилье подорожает на следующих рынках:
- Шанхай, Кейптаун: +5%
- Лондон, Лиссабон, Майами, Окленд: +4%
- Париж, Берлин, Ванкувер, Лос-Анджелес, Монако, Мадрид, Женева, Сингапур, Сидней: +3%
- Вена: +2%
- Мельбурн: +1%
Специалисты полагают, что цены не изменятся в Гонконге, Мумбаи и Нью-Йорке, а снизятся в Дубае (-2%) и Буэнос-Айресе (-8%).
Перспективы
Аналитики ожидают, что в 2021 году все города разделятся на три группы:
- Рынки, где ожидается восстановление цен на жилье благодаря низким процентным ставкам, отложенному спросу, налоговым «каникулам» или общей стабильности. Сюда относятся Лондон, Сидней, Париж, Нью-Йорк, Берлин и Мадрид.
- Города, где пандемия мало повлияла на цены в силу того, что рынок уже был слабым (Буэнос-Айрес) или находился на подъеме до кризиса (Шанхай).
- Рынки, которые неожиданно поднялись в 2020 году благодаря тому, что местные жители все чаще искали более просторные дома с открытым пространством, чтобы скрыться от пандемии (Окленд, Ванкувер, Женева, Лос-Анджелес и Майами).
Интересные факты
- Согласно опросу Global Buyer Survey от Knight Frank, 24% респондентов планируют переезд в 2021 году из-за пандемии.
- В 45% рассматриваемых городов продажи уже вернулись к докризисному уровню в 3-м квартале 2020 года.
- Жители 36% локаций все чаще перебираются в пригороды.
- В 45% городов (включая Окленд, Кейптаун, Лондон, Нью-Йорк, Сингапур, Сидней, Ванкувер) наблюдается массовое возвращение экспатов.