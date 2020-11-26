ЕС даст Украине 20 млн евро финансовой поддержки на развитие цифровой трансформации
9,6 млн евро — первый финансовый вклад, который получит Украина в рамках проекта EU4DigitalUA.
ЕС предоставит Украине 20 млн евро финансовой поддержки на развитие цифровой трансформации, которой занимается Минцифра.
Об этом сообщил в Facebook министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"9,6 млн евро — первый финансовый вклад, который получит Украина в рамках проекта EU4DigitalUA. Эстонская Академия электронного управления и Испанский фонд FIIAPP Spain помогут в реализации проектов по электронным услугам, кибербезопасности и защите данных, развитии реестров", - написал Федоров.
По его словам, финансирование также будет касаться:
- разработки инфраструктуры для электронного управления
- модернизации государственных е-услуг и разработки услуг на портале Дия и в приложении Дия
- визуализации информации о доступе к широкополосному интернету в Украине
- продолжения подключения основных реестров к системе обмена данными «Трембита»
- разработки общегосударственного персонального идентификатора - государственного цифрового удостоверения личности и реестра адресов регистрации места проживания граждан
- смарт-действие и развития доверительных услуг
"Мы сэкономили на закупках 2,8 млрд грн, ликвидировали схему с "налоговыми скрутками", а это 2 млрд грн дополнительных ежемесячных поступлений. Экономия благодаря электронным услугам - около 495 млн грн в год, антикоррупционный эффект - 841 млн грн", - добавил министр.
Напомним, в октябре стало известно, что Компания Microsoft и Министерство цифровой трансформации Украины подписали меморандум, согласно которому компания вложит в развитие облачных сервисов на украинском рынке около $500 млн.