ЕС даст Украине 20 млн евро финансовой поддержки на развитие цифровой трансформации

9,6 млн евро — первый финансовый вклад, который получит Украина в рамках проекта EU4DigitalUA.

ЕС предоставит Украине 20 млн евро финансовой поддержки на развитие цифровой трансформации, которой занимается Минцифра.

Об этом сообщил в Facebook министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"9,6 млн евро — первый финансовый вклад, который получит Украина в рамках проекта EU4DigitalUA. Эстонская Академия электронного управления и Испанский фонд FIIAPP Spain помогут в реализации проектов по электронным услугам, кибербезопасности и защите данных, развитии реестров", - написал Федоров.

По его словам, финансирование также будет касаться:

разработки инфраструктуры для электронного управления

модернизации государственных е-услуг и разработки услуг на портале Дия и в приложении Дия

визуализации информации о доступе к широкополосному интернету в Украине

продолжения подключения основных реестров к системе обмена данными «Трембита»

разработки общегосударственного персонального идентификатора - государственного цифрового удостоверения личности и реестра адресов регистрации места проживания граждан

смарт-действие и развития доверительных услуг

"Мы сэкономили на закупках 2,8 млрд грн, ликвидировали схему с "налоговыми скрутками", а это 2 млрд грн дополнительных ежемесячных поступлений. Экономия благодаря электронным услугам - около 495 млн грн в год, антикоррупционный эффект - 841 млн грн", - добавил министр.