Большинство украинцев равнодушны к скидкам на «Черную Пятницу» (исследование)

64% украинцев безразлично относятся к скидкам в «черную пятницу». Такие результаты показало исследование рекламного агентства Postmen, сообщил в фейсбук СЕО компании Ярослав Медведь.

Фото: saycheese.com.ua

Кого интересуют скидки

Интерес к акциям проявляют 32% украинцев. Большой интерес к «черной пятницы» проявили жители крупных городов.

43% киевлян заявили, что наблюдают за скидками.

Больше всего скидками интересуются молодые люди до 25 (42% респондентов) и 26-35 лет (34%).

В агентстве отметили, что вместе с ростом доходов растет и заинтересованность людей в скидках. Среди тех, кто зарабатывает меньше 10 000 грн, только 29,2% интересуются скидками в «черную пятницу».

За скидками также наблюдают 36% респондентов с доходом 10 000-50 000 грн. При этом, 70% украинцев с доходом более 100 000 вообще не проявили интереса к «черной пятницы». Больше всего за скидками следят жители Запада Украины (31,8%).

Кроме стандартных ответов часть украинцев выбрала ответ «другое». В таких случаях респонденты в основном отвечали, что у них нет денег на покупку товаров.

«Судя по ответу «другое», мы видим, что многим людям действительно не хватает денег на самое необходимое, чтобы заниматься „праздником безумных скидок“, — заявил руководитель Postmen.

Методика проведения исследования

Исследование Postmen базируется на опросе 1700 украинцев всех возрастов из населенных пунктов всех размеров.