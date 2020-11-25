В Украине резко вырос спрос на айтишников. Какое направление самое популярное

Спрос на украинском рынке ІТ-талантов увеличился на половину в сравнении с
предыдущим кварталом. Об этом говорится в исследовании компании GlobalLogic.

В Украине резко вырос спрос на айтишников. Какое направление самое популярное
Фото: ua.112.ua

Ситуация на рынке

Последние 5 лет количество открытых позиций для технических специалистов растет в среднем почти на 30% в год, в то время как количество самих инженеров — на 18%.

Из-за дефицита квалифицированных кадров отрасль только в октябре недополучила минимум $12 млн экспортных поступлений в экономику Украины.

Какие IT-профессии сейчас самые популярные

ІТ-компании преимущественно ищут Middle и Senior специалистов, то есть с опытом в
сфере от 2 и от 5 лет соответственно.

Потребность в начинающих инженерах (до одного года опыта) составляет всего 17%, в то время как в более опытных (Middle и Senior) — 37% и 33% соответственно.

Основные направления - Python, QA Automation & Manual, JavaScript, Java, NET, C/C++ и DevOps.

При этом 50% позиций открыто в Киеве, 27% — во Львове и 21% — в Харькове. В период с апреля по октябрь компания уже закрыла 1068 позиций, более 25% из них в направлении QA Automation & Manual и больше 11% в JavaScript.

Сколько зарабатывают в Украине

В диапазоне $40-50 тысяч зарабатывают работники IT-сферы десяти стран, среди которых и Украина.

По данным Hackerrank, украинские IT-специалисты за год в среднем зарабатывают $43,6 тысячи — на $10,9 тысячи меньше средней мировой зарплату.

Ранее сообщалось

  • В этом году IТ-отрасль Украины недополучила за 2-й и 3-й кварталы почти $200 млн, а темп роста экспорта стал самым низким с 2014 года. Основной причиной этого стал экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса.

  • В начале сентября президент Владимир Зеленский поставил задачу правительству разработать и вынести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты, направленные на развитие IT-индустрии в Украине.

  • Указом президента правительство в трехмесячный срок должен разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты об: упрощении налогообложения; либерализации трудовых отношений; усилении защиты от неправомерного вмешательства в работу IT-компаний.

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