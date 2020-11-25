Правительство вернуло выделение помощи ФОПам с детьми

Правительство одобрило возвращение выплат компенсаций для физических лиц-предпринимателей 1-2 категории с детьми до 10 лет.

За постановление проголосовали на заседании 25 ноября. Финансирование программы будет осуществляться за счет средств из Фонда борьбы с коронавирусом.

Компенсация будет действовать до 31 декабря. Автоматически выплаты продолжат тем, кто уже получал выплаты в мае-августе. Новые предприниматели могут подать заявления до 15 декабря.

По словам министра соцполитики Марины Лазебной, с мая по август такой помощью воспользовались более 80 тысяч человек. Они получили выплату на уровне прожиточного минимума.

В начале заседания премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что предприниматели получат выплату около 2000 гривен на каждого ребенка.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, каким образом государство будет поддерживать бизнес, который не может работать из-за введения карантина. Предполагается единовременное пособие тем, чья сфера деятельности попадает под запрет усиления карантина.

Также будут выплачивать единовременную материальную помощь субъектам хозяйствования для сохранения рабочих мест. К примеру, владельцам кафе, которые сократили время работы, никого не уволили, но некоторых отправили в вынужденный отпуск, будет выплачена сумма "простоя" до 8000 гривен на одного работника.

Также будут компенсировать выплаты на уплату ЕСВ. Если усилением карантина запрещается определенная деятельность, бизнесмен получит компенсацию за уплату ЕСВ за своих наемных работников. К примеру, кофейня, где работает пять человек, получит компенсацию в 8-10 тыс. грн.

Кроме того, погасят налоговые долги почти 4 млн граждан, если сумма долга до 3060 гривен. Всю сумму аннулируют. Также при усилении ограничительных мер внедрят налоговые каникулы. 200 тыс. ФЛП первой группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов.