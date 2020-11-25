Зеленский готов списать задолженность 80% ФОП. Бюджет потеряет 400 миллионов

Налоговый долг 735 тысяч ФОП смогут погасить в связи с карантином, их долг составляет менее 5% от общей суммы долга ФОП. Такую инициативу предложил ввести президент Украины Владимир Зеленский, пишет Опендатабот.

Фото: epravda.com.ua

Налоговые долги ФОП

По данным Опендатабот, сейчас в Украине насчитывается более 1,9 млн предпринимателей. 927 тысяч имеют налоговый долг.

80% ФОП, имеющих долг, смогут их погасить, поскольку их сумма не превышает 3 тысяч гривен.

Сколько будет стоить бюджету инициатива

Если такая инициатива будет принята государственный бюджет потеряет 400 млн гривен. Это небольшая сумма — около 5% от общего долга, который сейчас составляет 7,2 млрд гривен.

Сколько долгов на сегодня

По состоянию на сейчас 735 тысяч ФОП имеют налоговый долг меньше 3000 грн, 110 тысяч — от 3 до 10 000 гривен, 75 тысяч — от 10 000 до 100 000 гривен. Еще 6 669 предприятий задолжали налогов на сумму от 100 000 гривен.

«Такое решение президента похоже на хорошую оптимизацию кредитного портфеля: простить долги 80% и потерять только 5% от общей суммы», — заявил основатель Опендатабот Алексей Иванкин.

Напомним

24 ноября президент Владимир Зеленский анонсировал несколько государственных программ, которые должны финансово поддержать предпринимателей, чья деятельность на время «карантина выходного дня» запрещена.

Что обещает президент

В ближайшее время в парламент подадут 5 законопроектов:

о единоразовой материальной помощи тем, чья сфера деятельности попадает под запрет из-за новых карантинных ограничений. Говорится о ФОПах и наемных работниках. Они смогут получить по 8 тысяч гривен.

для сохранения рабочих мест субъекты хозяйствования также получат единоразовое пособие – 8 тысяч гривен на каждого работника.

компенсация выплат по уплате единого государственного взноса.

аннулирование налогового долга для почти 4 миллионов украинцев, которые задолжали до 3,6 тысяч гривен.

налоговые каникулы – предприниматели первой группы не будут платить никаких налогов при усилении карантина.

Восстановление весенних программ: