Минкульт обнародовал список телесериалов, претендующих на государственные средства

Министерство культуры и информационной политики обнародовало перечень проектов, допущенных к участию во втором этапе конкурсного отбора проектов телевизионных сериалов патриотического направления.

В перечень включены проекты, получившие по результатам оценивания среднюю оценку не менее 17 баллов, информирует пресс-служба ведомства.

Во второй тур питчинга патриотических сериалов вошли:

ООО "РРП Групп", Бездна ".

ООО "Стар медиа продюсерский хаб", "Битва школ".

ООО "Три-я-да продакшн", "Боснийский конвой".

ООО "РРП групп", "В. Лобановский. Теория поля".

ООО "РРП Групп", "Вызов".

ООО "Три-я-да продакшн", "Выходите без звонка-4".

ООО "КС продакшн", "Властелины древнего Киева ".

". ООО "Кристи фильм", "Дональд и Рональд блуждают по Украине".

ООО "Фильм ю эй продакшн", "Зелье".

ООО "Кристи фильм", "Зона 51".

ООО "Про продакшн Украина", "Ивасюк. RUTA-марафон".

ЗАО "Одесская киностудия", "Короли мира".

ЗАО "Одесская киностудия", "Врач Филатов".

ООО "Синемадей", "Мазепа".

ООО "Прокино", "Мама".

ООО "Инсайт Медиа", "Искусство свободы. Нил Хасевич".

ООО "Прокино", "Батрачка".

ООО "Студия "Кинодел"", "Наставник".

ООО "Стар медиа продюсерский хаб", "Одиссея доктора Хавкина".

ООО "Стар медиа продюсерский хаб", "Елена Телига. Невероятная".

ООО "Т.Т.М.", "Пинзель. Семь печатей".

ООО "Студия "Кинодел"", "Преодоление".

ООО "Старлайт фильмс", "Принцесса цветов".

ООО "Солар медиа интертеймент", "Ревизор".

ООО "КС продакшн", "Родной чужой дом».

ООО "КС продакшн", " СБУ ".

". ООО "Прототип продакшн", "Бешеные соседи".

ООО "Стар медиа продюсерский хаб", "Спиртовоз".

ООО "Старлайт филмс", "Стальная лилия".

ООО "Т.Т.М.", "Стефа".

ООО "Прокино", "Соседи".

ООО "Стар медиа продюсерский хаб", "Здесь и сейчас".

ООО "ИнсайтМедиа", "Путь к рассвету".

В Минкульте обращают внимание, что поддержка предоставляется:

проектам, по результатам которых до 18 декабря этого года будет создан уже готовый сериал;

проектам, по результатам которых до 18 декабря будут завершены отдельные этапы - развития, разработки режиссерского сценария, подготовительного или съемочного периода.

Размер поддержки составит не более 50% общей сметной стоимости проекта.

Публичные презентации проектов должны состояться 25-26 ноября, сообщают в "Детектор медиа".

Напомним, в конце июля Минкультуры объявило о поиске экспертов на конкурс кино- и телепроектов патриотического направления.

В 2018 году министерство уже проводило конкурс патриотических кинопроектов, на который выделили 500 млн грн и в результате которого финансирование получили 69 проектов - фильмов и сериалов.

29 октября правительство разрешило использовать деньги из ковидного фонда на сериальный конкурс Минкульта. Согласно постановлению, 100 млн гривен должны быть использованы до конца года.

В этом году украинское кино финансируется также и Госкино - ему выделено 455 млн грн (плюс 50 млн дополнительных из стабилизационного фонда, о чем сообщил министр культуры и информационной политики). На сериалы в этом году выделят 60 млн грн, около 220 млн - на погашение задолженностей по старым проектам, 43 млн - на кинофестивали и так далее. Подробнее читайте в статье LB.ua "Мы делили апельсин. Как киношники борются за государственные деньги в 2020 году".