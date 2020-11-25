Минкульт обнародовал список телесериалов, претендующих на государственные средства
Публичные презентации проектов должны состояться 25-26 ноября.
Министерство культуры и информационной политики обнародовало перечень проектов, допущенных к участию во втором этапе конкурсного отбора проектов телевизионных сериалов патриотического направления.
В перечень включены проекты, получившие по результатам оценивания среднюю оценку не менее 17 баллов, информирует пресс-служба ведомства.
Во второй тур питчинга патриотических сериалов вошли:
- ООО "РРП Групп", Бездна ".
- ООО "Стар медиа продюсерский хаб", "Битва школ".
- ООО "Три-я-да продакшн", "Боснийский конвой".
- ООО "РРП групп", "В. Лобановский. Теория поля".
- ООО "РРП Групп", "Вызов".
- ООО "Три-я-да продакшн", "Выходите без звонка-4".
- ООО "КС продакшн", "Властелины древнего Киева".
- ООО "Кристи фильм", "Дональд и Рональд блуждают по Украине".
- ООО "Фильм ю эй продакшн", "Зелье".
- ООО "Кристи фильм", "Зона 51".
- ООО "Про продакшн Украина", "Ивасюк. RUTA-марафон".
- ЗАО "Одесская киностудия", "Короли мира".
- ЗАО "Одесская киностудия", "Врач Филатов".
- ООО "Синемадей", "Мазепа".
- ООО "Прокино", "Мама".
- ООО "Инсайт Медиа", "Искусство свободы. Нил Хасевич".
- ООО "Прокино", "Батрачка".
- ООО "Студия "Кинодел"", "Наставник".
- ООО "Стар медиа продюсерский хаб", "Одиссея доктора Хавкина".
- ООО "Стар медиа продюсерский хаб", "Елена Телига. Невероятная".
- ООО "Т.Т.М.", "Пинзель. Семь печатей".
- ООО "Студия "Кинодел"", "Преодоление".
- ООО "Старлайт фильмс", "Принцесса цветов".
- ООО "Солар медиа интертеймент", "Ревизор".
- ООО "КС продакшн", "Родной чужой дом».
- ООО "КС продакшн", "СБУ".
- ООО "Прототип продакшн", "Бешеные соседи".
- ООО "Стар медиа продюсерский хаб", "Спиртовоз".
- ООО "Старлайт филмс", "Стальная лилия".
- ООО "Т.Т.М.", "Стефа".
- ООО "Прокино", "Соседи".
- ООО "Стар медиа продюсерский хаб", "Здесь и сейчас".
- ООО "ИнсайтМедиа", "Путь к рассвету".
В Минкульте обращают внимание, что поддержка предоставляется:
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проектам, по результатам которых до 18 декабря этого года будет создан уже готовый сериал;
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проектам, по результатам которых до 18 декабря будут завершены отдельные этапы - развития, разработки режиссерского сценария, подготовительного или съемочного периода.
Размер поддержки составит не более 50% общей сметной стоимости проекта.
Публичные презентации проектов должны состояться 25-26 ноября, сообщают в "Детектор медиа".
Напомним, в конце июля Минкультуры объявило о поиске экспертов на конкурс кино- и телепроектов патриотического направления.
В 2018 году министерство уже проводило конкурс патриотических кинопроектов, на который выделили 500 млн грн и в результате которого финансирование получили 69 проектов - фильмов и сериалов.
29 октября правительство разрешило использовать деньги из ковидного фонда на сериальный конкурс Минкульта. Согласно постановлению, 100 млн гривен должны быть использованы до конца года.
В этом году украинское кино финансируется также и Госкино - ему выделено 455 млн грн (плюс 50 млн дополнительных из стабилизационного фонда, о чем сообщил министр культуры и информационной политики). На сериалы в этом году выделят 60 млн грн, около 220 млн - на погашение задолженностей по старым проектам, 43 млн - на кинофестивали и так далее. Подробнее читайте в статье LB.ua "Мы делили апельсин. Как киношники борются за государственные деньги в 2020 году".