Максим Степанов анонсировал зарплаты украинским медикам от 22 тысяч гривен

Зарплаты медицинских работников в Украине должны быть не ниже 22 тысяч гривен в месяц. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, повышение зарплат является единственной возможностью предотвратить выезд медиков в другие страны. В то время как Польша , Чехия и Германия упростили процедуру для трудоустройства врачей из других стран и предложили им достойные зарплаты, в Украине врачи получают по 10 000 грн, а медсестры порой и 5 000 грн.

"Именно поэтому мы подчеркиваем на принятии адекватного бюджета на 2021 год — чтобы заработная плата врача начиналась от 22?25 тысяч гривен. И это один из главных факторов по остановке отъезда наших граждан, наших врачей, наших медицинских работников за границу", — заявил Максим Степанов.

Президент Владимир Зеленский ранее анонсировал на 2021 год повышение зарплат врачам до 20000 тыс. гривен, медсестрам – до 15 тыс. гривен, а младшему медицинскому персоналу – до 10-12 тысяч гривен.

Произойдет ли на самом деле такое повышение, говорить пока рано. Обещанное повышение зарплат педагогам, анонсированное правительством с 1 января 2021 года, уже перенесли. Поэтому не исключено, что несмотря на коронавирус, медикам придется рисковать жизнью за "копейки".

В октябре семейным врачам подняли зарплаты на 51 гривну. Если ранее за каждую подписанную декларацию ставка составляла 600 гривен 48 копеек, то сейчас это около 651 гривен 60 копеек. К примеру, если с семейным врачом по максимуму подписали 1 800 деклараций, то он дополнительно получит около 7 500 гривен.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря в Украине вырастут зарплаты у бюджетников, в связи с повышением прожиточного минимума.