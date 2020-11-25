Максим Степанов анонсировал зарплаты украинским медикам от 22 тысяч гривен

Зарплаты медицинских работников в Украине должны быть не ниже 22 тысяч гривен в месяц. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Степанов анонсировал зарплаты украинским медикам от 22 тысяч уже в следующем году

По словам главы Минздрава, повышение зарплат является единственной возможностью предотвратить выезд медиков в другие страны. В то время как Польша, Чехия и Германия упростили процедуру для трудоустройства врачей из других стран и предложили им достойные зарплаты, в Украине врачи получают по 10 000 грн, а медсестры порой и 5 000 грн.

"Именно поэтому мы подчеркиваем на принятии адекватного бюджета на 2021 год — чтобы заработная плата врача начиналась от 22?25 тысяч гривен. И это один из главных факторов по остановке отъезда наших граждан, наших врачей, наших медицинских работников за границу", — заявил Максим Степанов.

Президент Владимир Зеленский ранее анонсировал на 2021 год повышение зарплат врачам до 20000 тыс. гривен, медсестрам – до 15 тыс. гривен, а младшему медицинскому персоналу – до 10-12 тысяч гривен.

Произойдет ли на самом деле такое повышение, говорить пока рано. Обещанное повышение зарплат педагогам, анонсированное правительством с 1 января 2021 года, уже перенесли. Поэтому не исключено, что несмотря на коронавирус, медикам придется рисковать жизнью за "копейки".

В октябре семейным врачам подняли зарплаты на 51 гривну. Если ранее за каждую подписанную декларацию ставка составляла 600 гривен 48 копеек, то сейчас это около 651 гривен 60 копеек. К примеру, если с семейным врачом по максимуму подписали 1 800 деклараций, то он дополнительно получит около 7 500 гривен.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря в Украине вырастут зарплаты у бюджетников, в связи с повышением прожиточного минимума.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Госказначейство с 20 ноября начало финансировать только защищенные расходы - ЭПГосказначейство с 20 ноября начало финансировать только защищенные расходы - ЭП
ЕС согласился заплатить более $10 миллиардов за вакцины Pfizer и CureVac — ReutersЕС согласился заплатить более $10 миллиардов за вакцины Pfizer и CureVac — Reuters
Ляшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для УкраиныЛяшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для Украины
Киберполиция разоблачила мошенников, которые присвоили около 1,5 миллиона банкаКиберполиция разоблачила мошенников, которые присвоили около 1,5 миллиона банка
Johnson & Johnson назвала стоимость своей вакцины от коронавирусаJohnson & Johnson назвала стоимость своей вакцины от коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
За 8 месяцев карантина Украина выплатила безработным более 13 млрд гривенЗа 8 месяцев карантина Украина выплатила безработным более 13 млрд гривен
Прирост денежной базы в Украине достиг 12-летнего максимума — 581,7 миллиардаПрирост денежной базы в Украине достиг 12-летнего максимума — 581,7 миллиарда
Минфин продал гособлигации на 16,8 млрд гривеньМинфин продал гособлигации на 16,8 млрд гривень
Курс биткоина впервые за три года достиг $19 тысячКурс биткоина впервые за три года достиг $19 тысяч
В Киеве пустуют тысячи квартир под арендуВ Киеве пустуют тысячи квартир под аренду
Почти 700 тысяч украинских предприятий закрылись из-за карантинаПочти 700 тысяч украинских предприятий закрылись из-за карантина
Столичные налоговики вернули жителям столицы почти 32 млн гривен скидок на доходы физлицСтоличные налоговики вернули жителям столицы почти 32 млн гривен скидок на доходы физлиц
Госспецсвязи отказалась устанавливать интернет за 32,4 млн гривень в самолете президентаГосспецсвязи отказалась устанавливать интернет за 32,4 млн гривень в самолете президента
Киберполиция уличила группу злоумышленников в присвоении почти 1,5 миллиона гривен банкаКиберполиция уличила группу злоумышленников в присвоении почти 1,5 миллиона гривен банка
Ткаченко: из-за карантина креативная индустрия уже потеряла $3 миллиарда и 300 тысяч рабочих местТкаченко: из-за карантина креативная индустрия уже потеряла $3 миллиарда и 300 тысяч рабочих мест
Последние новости
Подгружаем последние новости