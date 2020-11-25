Южная Корея оставила в силе пошлины на пруток из нержавейки

Южная Корея оставила в силе пошлины на пруток из нержавейки

Как сообщает Yieh.com, Корейская торговая комиссия (KTC) объявила о результатах четвертого антидемпингового обзора на прутки из нержавеющей стали из Индии, Японии и Испании, решив продлить существующие пошлины на еще три года.

Ставка пошлины для Индии составляет от 2,76% до 15,39%, а для Японии и Испании применяется ставка 15,39%.

Четвертый обзор по пошлинам был начат в январе этого года по запросу местных предприятий.

МинПром по материалам МеталлТорг

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