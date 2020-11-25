Итальянское правительство решило все-таки спасти Ilva

Итальянское правительство решило все-таки спасти Ilva

Как сообщает Corriere di Taranto, 24 ноября премьер-министр страны Джузеппе Конте, выступая по видеосвязи, на презентации отчета Svimez 2020 "Экономика и общество Юга" отметил, что "в настоящее время мы разрабатываем соглашение с ArcelorMittal о бывшей Ilva di Taranto для завершения проекта, основанного на сильном государственно-частном партнерстве" и "перезапуска бывшего завода Ilva".

Правительство имеет четко сформулированный план по перезапуску строительной площадки в Таранто, среди них инициативы в сфере энергетики, мобильности, местного общественного транспорта, экологии, бережного отношения к окружающей среде, реконструкции и восстановления лесов в городе и др.

Государство приняло решение участвовать в этом проекте. Детали участия пока не назывались.

По данным некоторых итальянских СМИ, правительство намерено вложить в предприятие порядка 1 млрд евро.

МинПром по материалам МеталлТорг

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Госказначейство с 20 ноября начало финансировать только защищенные расходы - ЭПГосказначейство с 20 ноября начало финансировать только защищенные расходы - ЭП
ЕС согласился заплатить более $10 миллиардов за вакцины Pfizer и CureVac — ReutersЕС согласился заплатить более $10 миллиардов за вакцины Pfizer и CureVac — Reuters
Ляшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для УкраиныЛяшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для Украины
Киберполиция разоблачила мошенников, которые присвоили около 1,5 миллиона банкаКиберполиция разоблачила мошенников, которые присвоили около 1,5 миллиона банка
Johnson & Johnson назвала стоимость своей вакцины от коронавирусаJohnson & Johnson назвала стоимость своей вакцины от коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
17 миллиардов евро за месяц простоя: правительство Германии планирует новую помощь бизнесу17 миллиардов евро за месяц простоя: правительство Германии планирует новую помощь бизнесу
Профсоюз IndustriAll Europe просит спасти металлургию ЕвропыПрофсоюз IndustriAll Europe просит спасти металлургию Европы
Минобороны решило избавиться от 44 госпредприятийМинобороны решило избавиться от 44 госпредприятий
ArcelorMittal выделила бывший меткомбинат Ilva в отдельную структуруArcelorMittal выделила бывший меткомбинат Ilva в отдельную структуру
ArcelorMittal сообщила о решении проблемы с комбинатом IlvaArcelorMittal сообщила о решении проблемы с комбинатом Ilva
Укргазвидобування решило купить труб на 93 млн грнУкргазвидобування решило купить труб на 93 млн грн
«Антикризисная» помощь. Грузинское правительство оплатит населению коммуналку за 4 месяца«Антикризисная» помощь. Грузинское правительство оплатит населению коммуналку за 4 месяца
Правительство выделило 1,3 миллиарда на пособия по безработицеПравительство выделило 1,3 миллиарда на пособия по безработице
Правительство Испании хочет повысить налоги для богатыхПравительство Испании хочет повысить налоги для богатых
Центрэнерго решило оценить непрофильные активыЦентрэнерго решило оценить непрофильные активы
Последние новости
Подгружаем последние новости