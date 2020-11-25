Итальянское правительство решило все-таки спасти Ilva

Как сообщает Corriere di Taranto, 24 ноября премьер-министр страны Джузеппе Конте, выступая по видеосвязи, на презентации отчета Svimez 2020 "Экономика и общество Юга" отметил, что "в настоящее время мы разрабатываем соглашение с ArcelorMittal о бывшей Ilva di Taranto для завершения проекта, основанного на сильном государственно-частном партнерстве" и "перезапуска бывшего завода Ilva".



Правительство имеет четко сформулированный план по перезапуску строительной площадки в Таранто, среди них инициативы в сфере энергетики, мобильности, местного общественного транспорта, экологии, бережного отношения к окружающей среде, реконструкции и восстановления лесов в городе и др.



Государство приняло решение участвовать в этом проекте. Детали участия пока не назывались.



По данным некоторых итальянских СМИ , правительство намерено вложить в предприятие порядка 1 млрд евро.



