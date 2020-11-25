За 8 месяцев карантина Украина выплатила безработным более 13 млрд гривен

Задолженности по выплате пособия по безработице нет.

За 8 месяцев карантина Украина выплатила безработным более 13 млрд гривен
Фото: НБУ

В течение карантина, то есть с 12 марта 2020 года и до сих пор, выплачено 11,5 млрд грн помощи безработным, которые зарегистрированы в центрах занятости. Задолженности по выплате пособия по безработице нет.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Пресс-служба министерства отмечает, что с целью финансовой поддержки малого и среднего бизнеса Правительством было выделено из фонда борьбы с СОVID-19 2,8 млрд грн на программу помощи по частичной безработице. На сегодняшний день уже профинансировано 2,5 млрд грн.

"Борьба с безработицей может быть эффективной только при комплексном подходе. С этой целью мы запустили различные механизмы поддержки. Это и программа по частичной безработице, благодаря которой удалось сохранить рабочие места для 373 700 граждан. Это и программа "5-7-9", одним из условий которой было сохранение численности персонала. Это и усиление работы региональных служб занятости, при содействии которых за период карантина работу получили 419 тысяч человек", - рассказал Игорь Петрашко.

Министр отметил, что последними правительственными инициативами для программы помощи по частичной безработице дополнительно было выделено 80 млн грн., а для покрытия потребностей в своевременной выплате пособия по безработице - почти 1,2 млрд грн.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время в парламент будет внесен законопроект о помощи бизнесу и гражданам в условиях карантина. В частности, глава государства пообещал налоговые каникулы, списание долгов и выплату 8000 грн компенсации.

По словам советника главы государства Олега Устенко, помощь бизнесу собираются финансировать из ковидного фонда.

По данным Минфина, по состоянию на 20 ноября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 использованы 41 млрд грн, что составляет 62% от общей суммы в 66 млрд грн.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Госказначейство с 20 ноября начало финансировать только защищенные расходы - ЭПГосказначейство с 20 ноября начало финансировать только защищенные расходы - ЭП
ЕС согласился заплатить более $10 миллиардов за вакцины Pfizer и CureVac — ReutersЕС согласился заплатить более $10 миллиардов за вакцины Pfizer и CureVac — Reuters
Ляшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для УкраиныЛяшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для Украины
Киберполиция разоблачила мошенников, которые присвоили около 1,5 миллиона банкаКиберполиция разоблачила мошенников, которые присвоили около 1,5 миллиона банка
Johnson & Johnson назвала стоимость своей вакцины от коронавирусаJohnson & Johnson назвала стоимость своей вакцины от коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
Украина завершает переговоры с МВФ по бюджету-2021 — МарченкоУкраина завершает переговоры с МВФ по бюджету-2021 — Марченко
Минфин продал гособлигации на 16,8 млрд гривеньМинфин продал гособлигации на 16,8 млрд гривень
Украина опустилась в мировом рейтинге производителей сталиУкраина опустилась в мировом рейтинге производителей стали
LKAB намерена направить 46 млрд долл. на выпуск экологичной продукцииLKAB намерена направить 46 млрд долл. на выпуск экологичной продукции
Украина планирует взять у Всемирного банка 300 млн долларов на "чрезвычайные денежные трансферты"Украина планирует взять у Всемирного банка 300 млн долларов на "чрезвычайные денежные трансферты"
В Одессе работники рынка "7-й километр" устроили протест из-за карантина выходного дняВ Одессе работники рынка "7-й километр" устроили протест из-за карантина выходного дня
«Черная пятница» переносится. Украинские ТРЦ смещают сроки проведения из-за карантина«Черная пятница» переносится. Украинские ТРЦ смещают сроки проведения из-за карантина
Гендиректор SoftBank потерял на инвестициях в биткоин более $130 милионовГендиректор SoftBank потерял на инвестициях в биткоин более $130 милионов
Почти 700 тысяч украинских предприятий закрылись из-за карантинаПочти 700 тысяч украинских предприятий закрылись из-за карантина
Столичные налоговики вернули жителям столицы почти 32 млн гривен скидок на доходы физлицСтоличные налоговики вернули жителям столицы почти 32 млн гривен скидок на доходы физлиц
Последние новости
Подгружаем последние новости