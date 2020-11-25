За 8 месяцев карантина Украина выплатила безработным более 13 млрд гривен

В течение карантина, то есть с 12 марта 2020 года и до сих пор, выплачено 11,5 млрд грн помощи безработным, которые зарегистрированы в центрах занятости. Задолженности по выплате пособия по безработице нет.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Пресс-служба министерства отмечает, что с целью финансовой поддержки малого и среднего бизнеса Правительством было выделено из фонда борьбы с СОVID-19 2,8 млрд грн на программу помощи по частичной безработице. На сегодняшний день уже профинансировано 2,5 млрд грн.

"Борьба с безработицей может быть эффективной только при комплексном подходе. С этой целью мы запустили различные механизмы поддержки. Это и программа по частичной безработице, благодаря которой удалось сохранить рабочие места для 373 700 граждан. Это и программа "5-7-9", одним из условий которой было сохранение численности персонала. Это и усиление работы региональных служб занятости, при содействии которых за период карантина работу получили 419 тысяч человек", - рассказал Игорь Петрашко.

Министр отметил, что последними правительственными инициативами для программы помощи по частичной безработице дополнительно было выделено 80 млн грн., а для покрытия потребностей в своевременной выплате пособия по безработице - почти 1,2 млрд грн.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время в парламент будет внесен законопроект о помощи бизнесу и гражданам в условиях карантина. В частности, глава государства пообещал налоговые каникулы, списание долгов и выплату 8000 грн компенсации.

По словам советника главы государства Олега Устенко, помощь бизнесу собираются финансировать из ковидного фонда.

По данным Минфина, по состоянию на 20 ноября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 использованы 41 млрд грн, что составляет 62% от общей суммы в 66 млрд грн.