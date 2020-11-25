Нацбанк выпускает новую монету к 175-летию создания Кирилло-Мефодиевского общества

Национальный банк Украины с 26 ноября вводит в обращение памятную монету, номиналом 5 гривен. Монета посвящена 175-летию создания в Киеве Кирилло-Мефодиевского общества. Монета сделана из нейзильбера и выпущена тиражом 30 тысяч штук.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы НБУ.

Как сообщается, новая монета номиналом 5 гривен посвящена украинской тайной организации, возникшей в Киеве в конце 1845 года, что было одним из проявлений подъема национального движения и активизации общеславянского движения. Отмечается, что Кирилло-Мефодиевскому обществу принадлежит видное место в развитии национально-политической и исторической мысли, становлении украинской идеи. Ведущую роль в обществе играли Н. Костомаров, П. Кулиш, Т. Шевченко, М. Гулак, Г. Андрузский, В. Белозерский.

Сообщается, что на аверсе монеты вверху на зеркальном фоне изображен малый Государственный Герб Украины, по обе стороны от которого – 2020, над гербом – надпись Украина; под гербом – номинал монеты 5 гривен; по обе стороны от герба и надписей – стилизованные побеги с листьями; надписи на матовом фоне: КNИГИ/ БУТТЯ/ УКРАЇN-/СЬКОГО/ NАРОДУ (слева), СТАТУТ/ СЛОВ’ЯN-/СЬКОГО/БРАТСТВА/СВ. КИРИЛА/ І МЕФОДІЯ (справа) логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (внизу).

На реверсе же монеты на зеркальном фоне изображены портреты членов общества Т. Шевченко (слева), Н. Костомарова (в центре), П. Кулиша (справа), внизу – отпечаток сургучной печати; надписи: КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО (вверху полукругом), 175/РОКІВ (над портретами), ТАРАС ШЕВЧЕНКО (под портретом Т. Шевченко), МИКОЛА КОСТОМАРОВ (под портретом Н. Костомарова), ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ (под портретом П. Кулиша), “І ПІЗНАЄТЕ ІСТИНУ, І ІСТИНА ВИЗВОЛИТЬ ВАС” (полукругом над печатью).

Напомним, Национальный банк ввел в обращение 10-гривневую монету в честь Госпогранслужбы Украины. Тираж монеты составил 1 млн штук.

Как сообщала KV , 1 октября монеты номиналом 25 копеек и банкноты гривны старых образцов, выпущенных до 2003 года, перестали быть средством платежа. Национальный банк Украины проводит ряд мероприятий по упорядочению обращения нацвалюты.

Фото: пресс-служба НБУ