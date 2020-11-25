Прирост денежной базы в Украине достиг 12-летнего максимума — 581,7 миллиарда
Денежная база в Украине в конце октября 2020 года вновь обновила исторический максимум своего объема - достигла уровня 581,7 млрд грн. Эти данные
Динамика
В конце октября объем денежной базы в Украине составил 581,72 млрд грн, в том числе наличность, выпущенная в обращение - 526,10 млрд грн (из нее вне касс банков - 475,29 млрд грн), обязательных резервов - 52,69 млрд грн.
За месяц (с конца сентября по конец октября) денежная база увеличилась на 13,84 млрд грн - на 2,4%.
Увеличение денежной базы - это целенаправленная политика НБУ с целью наращивания объема денег в экономике, утверждают аналитики ucap.io. Осенью 2019-го денежная база в процентах к ВВП упала до 20-летнего минимума. Задача: нарастить денежную массу вследствие роста денежной базы.
То есть эмиссия наличной гривны - главный инструмент, которым пользуется НБУ для увеличения денежной базы. За год объем наличности, выпущенной в обращение, вырос на 136 млрд грн. Это ее самый номинальный годовой прирост в исторической динамике.
Непрерывность роста
Непрерывное наращивание денежной базы идет 8 месяцев подряд, чего не было семь лет: в последнее время прирост чередовался с сокращением. За 8 месяцев непрерывного роста денежная база увеличилась на 118 млрд грн - на 25,5%.
За год (с октября 2019-го по октябрь 2020 года) денежная база выросла на 31,7%. Этот процент годового прироста денежной базы - крупнейший с 2008 года.
В 2015-м впервые произошло даже уменьшение денежной базы за год: НБУ скорректировал ее в условиях сильного сокращения экономики с целью финансовой и курсовой стабилизации.
Увеличился объем денежной базы и в долларовом эквиваленте, составив на конец отчетного октября $20,41 млрд - более всего за 6 лет значения. Однако это гораздо меньше уровня 2013 года, а также ниже уровня «дна» кризисного 2009-го. Падение произошло в 2014 году.
Кроме девальвационной причины и причины непосредственного уменьшения денежной базы в гривнах, обвал $-эквивалента - еще и физическое уменьшение экономики и банковской системы в результате аннексии Крыма и оккупации части Донбасса Россией.
Восстановления, которое продолжается последние 4 года, очень медленное - НБУ ограничивает рост денежной массы в рамках инфляционного и курсового таргетирования.
В результате этой ограничительной политики осенью 2019 года денежная база в процентах к ВВП упала до более чем 20-летнего минимума - 11,2%. Соответственно, до минимальных уровней упало и отношение денежной массы к ВВП. Это способствовало валютно-финансовой стабилизации, снижению инфляции до наименьших значений. Но одновременно это привело к недостатку денег в экономике для обеспечения устойчивого ее роста. Кроме того, необходимость денежных вливаний требует ситуация коронакризиса.
Кратко
Денежная база - это первичные деньги, создаваемые центробанком и контролируемые им. Они являются основой для создания денежной массы системой коммерческих банков, а также одним из инструментов денежного управления: насыщение деньгами экономики или изъятия денег из экономики в зависимости от потребностей и поставленных задач.
Главный компонент денежной базы в Украине - выпущенная в обращение наличная гривна (сейчас ее - 90,4%), а также средства на резервных счетах в НБУ (9,2% обязательных резервов).
Поэтому увеличение денежной базы - целенаправленная, осознанная политика НБУ с целью насыщения экономики деньгами. Результат: денежная база выросла уже до 14,8% от ВВП.
Увеличение денежной массы может осуществляться и регуляторными методами при сохранении объема денежной базы - влияние на мультипликативные процессы в банковской системе. В течение последних четырех лет это и происходило: коэффициент денежно-кредитной мультипликации вырос за это время очень заметно после падения в 2014 году.
Но этого явно недостаточно: прирост денежной массы должен идти быстрее, а это можно сделать только с увеличением денежной базы. Без этого рост общего спроса (что означает неизбежный рост спроса на импорт) приведет к ослаблению гривны и ускорения инфляции.
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