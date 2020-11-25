НБУ предупреждает: Мошенники начали предлагать онлайн-компенсацию от государства (видео)

Преступники пользуются сложной ситуацией, в которую попали украинцы из-за пандемии covid-19, обещая им до 50 тыс. грн компенсации якобы от государства. Об этом предупредил Нацбанк в фейсбуке.

Фото: rbc.ua

НБУ предупреждает

«Онлайн-компенсация от государства» - еще один крючок, на который мошенники ловят доверчивых украинцев.

Что обещают мошенники

Преступники обещают гражданам якобы государственные деньги частности на:

оплату коммунальных услуг;

медицинские услуги;

выплату в связи с заражением коронавируса.

И этот перечень не является исчерпывающим. Мошенники могут предложить компенсировать что угодно - оплату товаров иностранного производства, неиспользованные медицинские услуги и тому подобное.

Как это работает

потенциальная жертва получает SMS-сообщение, что направляет ее на мошеннический сервис;

на экране появляется информация, что пользователю назначена «кругленькая» сумма компенсации, например 50 тыс грн;

чтобы получить деньги, необходимо оплатить незначительную комиссию - 100-200 грн.

Однако иногда мошенники на этом не останавливаются. После уплаты комиссии они просят перечислить средства за формирование счета, верификацию и другие фальшивые услуги. И так до тех пор, пока человек не потратит все деньги со своего счета или не поймет, что это ловушка.