НБУ предупреждает: Мошенники начали предлагать онлайн-компенсацию от государства (видео)
Преступники пользуются сложной ситуацией, в которую попали украинцы из-за пандемии covid-19, обещая им до 50 тыс. грн компенсации якобы от государства. Об этом предупредил Нацбанк в фейсбуке.
НБУ предупреждает
«Онлайн-компенсация от государства» - еще один крючок, на который мошенники ловят доверчивых украинцев.
Что обещают мошенники
Преступники обещают гражданам якобы государственные деньги частности на:
- оплату коммунальных услуг;
- медицинские услуги;
- выплату в связи с заражением коронавируса.
И этот перечень не является исчерпывающим. Мошенники могут предложить компенсировать что угодно - оплату товаров иностранного производства, неиспользованные медицинские услуги и тому подобное.
Как это работает
потенциальная жертва получает SMS-сообщение, что направляет ее на мошеннический сервис;
на экране появляется информация, что пользователю назначена «кругленькая» сумма компенсации, например 50 тыс грн;
чтобы получить деньги, необходимо оплатить незначительную комиссию - 100-200 грн.
Однако иногда мошенники на этом не останавливаются. После уплаты комиссии они просят перечислить средства за формирование счета, верификацию и другие фальшивые услуги. И так до тех пор, пока человек не потратит все деньги со своего счета или не поймет, что это ловушка.