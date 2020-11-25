Австралийская Nickel Mines построит в Индонезии завод по выпуску рафинированного никеля

Австралийская компания Nickel Mines подписала обязывающее соглашение с китайской Shanghai Decent Investment о приобретении 70% акций никелевого проекта Angel Nickel в Индонезии.



Стоимость пакета составляет 360 млн долл. Эта сумма будет выплачена двумя траншами в первом квартале 2021 г. и не позднее конца 2021 г.



В октябре Nickel Mines подписала меморандум о намерениях, в соответствии с которым она обязуется построить в промышленной зоне Weda Bay на острове Хальмахера предприятие по производству рафинированного никеля.



На нем планируется установить четыре линии ротационных электропечей нового поколения и построить угольный энергоблок установленной мощностью 380 МВт. Мощность завода составит 36 тыс. т никеля в год. Объем инвестиций оценивается в 515 млн долл.



Китайская Shanghai Decent остается миноритарным акционером Angel Nickel. В соответствии с соглашением она возьмет на себя дополнительные расходы на строительство предприятия, если они превысят оговоренную смету, а также обязуется приобретать всю его продукцию по рыночной цене.



Индустриальный парк Weda Bay является одним из крупнейших центров по производству никеля и чернового ферроникеля (никельсодержащего чугуна) в Индонезии. Свои предприятия там имеют французская Eramet, китайская Tsinghan Holding Group и другие компании.



