Левый берег Киева застраивают из-за незаконного решения городского совета

Решение Киеврады от 08.10.2009 до сих пор не вступило в силу.

Прибрежную полосу на Левом берегу Киева застраивают на основании незаконного решения городского совета, пишут Наші гроші со ссылкой на данные Единого госреестра судебных решений.

"Решение Киевсовета от 08.10.2009 № 365/2434 "Об утверждении проекта прибрежных защитных полос водных объектов г. Киева " не вступило в силу. Между тем, опираясь на этот документ, были выданы исходные данные на строительство скандальных жилых комплексов в прибрежной защитной полосе Днепра", - говорится в публикации.

Отмечается, что 8.10.2009 Киеврада утвердила проект прибрежных защитных полос водных объектов г. Киева в Днепровском районе согласно приложению. Впрочем, это приложение не приведено, что является противоправным. Кроме того, само решение Киеврады не было опубликовано в установленный законом срок (30 дней). Впрочем, чиновники срочно опубликовали его в газете "Крещатик" только 20 мая 2016 года - после того, как общественные активисты подали иск об отмене этого решения.

В сентябре 2016 года Окружной админсуд г. Киева признал противоправными действия Киеврады по публикации указанного решения 2009 года. Это решение вступило в законную силу.

В то же время, в том же 2016 году суд признал незаконным и недействительным и отменил само решение Киеврады от 8 октября 2009 года №365/2434, которым были утверждены прибрежные защитные полосы Днепровского района. Однако в дальнейшем Верховный Суд отправил дело на новое рассмотрение.

В июле этого года ОАСК отказался удовлетворить иск об отмене указанного решения, а также признании размера прибрежных защитных полос в Днепровском районе города Киева , предусмотренного нормами закона (ст. 60 Земельного кодекса Украины и ст. 88 Водного кодекса Украины). 3 ноября апелляционный суд оставил решение ОАСК без изменений.

Отмечается, что третьими лицами к этому судебному делу приобщились Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины, Религиозное Управление Экзархии Украинской Греко-Католической Церкви, а также ООО "Терра Капитал", ООО "Новая Слободка" и ООО "Укрбуд Девелопмент".

Как известно, ООО "Терра Капитал" и ООО "Укрбуд Девелопмент" возводят по ул. Никольско-Слободской, 1 скандальный жилой комплекс многоэтажек под названием "Солнечная Ривьера".

В свою очередь ООО "Новая Слободка" владеет участком на ул. Никольско-Слободской, 7, где тоже запланирован жилой комплекс. Также рядом строится жилой комплекс по ул. Евгения Маланюка (Сагайдака), 101.

Эти жилые комплексы входят в 100-метровую защитную полосу Днепра. Исходные данные на эту застройку были выданы благодаря принятому в 2009 году решению.