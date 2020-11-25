Левый берег Киева застраивают из-за незаконного решения городского совета

Решение Киеврады от 08.10.2009 до сих пор не вступило в силу.

Левый берег Киева застраивают из-за незаконного решения городского совета

Прибрежную полосу на Левом берегу Киева застраивают на основании незаконного решения городского совета, пишут Наші гроші со ссылкой на данные Единого госреестра судебных решений.

"Решение Киевсовета от 08.10.2009 № 365/2434 "Об утверждении проекта прибрежных защитных полос водных объектов г. Киева" не вступило в силу. Между тем, опираясь на этот документ, были выданы исходные данные на строительство скандальных жилых комплексов в прибрежной защитной полосе Днепра", - говорится в публикации.

Отмечается, что 8.10.2009 Киеврада утвердила проект прибрежных защитных полос водных объектов г. Киева в Днепровском районе согласно приложению. Впрочем, это приложение не приведено, что является противоправным. Кроме того, само решение Киеврады не было опубликовано в установленный законом срок (30 дней). Впрочем, чиновники срочно опубликовали его в газете "Крещатик" только 20 мая 2016 года - после того, как общественные активисты подали иск об отмене этого решения.

В сентябре 2016 года Окружной админсуд г. Киева признал противоправными действия Киеврады по публикации указанного решения 2009 года. Это решение вступило в законную силу.

В то же время, в том же 2016 году суд признал незаконным и недействительным и отменил само решение Киеврады от 8 октября 2009 года №365/2434, которым были утверждены прибрежные защитные полосы Днепровского района. Однако в дальнейшем Верховный Суд отправил дело на новое рассмотрение.

В июле этого года ОАСК отказался удовлетворить иск об отмене указанного решения, а также признании размера прибрежных защитных полос в Днепровском районе города Киева, предусмотренного нормами закона (ст. 60 Земельного кодекса Украины и ст. 88 Водного кодекса Украины). 3 ноября апелляционный суд оставил решение ОАСК без изменений.

Отмечается, что третьими лицами к этому судебному делу приобщились Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины, Религиозное Управление Экзархии Украинской Греко-Католической Церкви, а также ООО "Терра Капитал", ООО "Новая Слободка" и ООО "Укрбуд Девелопмент".

Как известно, ООО "Терра Капитал" и ООО "Укрбуд Девелопмент" возводят по ул. Никольско-Слободской, 1 скандальный жилой комплекс многоэтажек под названием "Солнечная Ривьера".

В свою очередь ООО "Новая Слободка" владеет участком на ул. Никольско-Слободской, 7, где тоже запланирован жилой комплекс. Также рядом строится жилой комплекс по ул. Евгения Маланюка (Сагайдака), 101.

Эти жилые комплексы входят в 100-метровую защитную полосу Днепра. Исходные данные на эту застройку были выданы благодаря принятому в 2009 году решению.

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