Индия хочет запретить вывоз руды

Индия хочет запретить вывоз руды

Правительство Индии не исключает введение запрета на экспорт железной руды вследствие дефицита этого сырья на внутреннем рынке и повышения цен на него. Об этом заявил федеральный министр металлургической промышленности Дхармендра Прадхан.

Индийские металлургические компании отмечают, что с июня текущего года крупнейший поставщик железной руды в стране, компания NMDC, повысила цены на 84%, а стоимость мелочи, которую поставляют ГОКи в штате Одиша, за это времени поднялась более чем в 2,5 раза. Ряд производителей горячебрикетированного железа испытывают нехватку сырья.

По данным официальной таможенной статистики, в первой половине 2020/2021 финансового года (апрель-сентябрь) индийский экспорт железной руды составил 29 млн. т, тогда как за весь 2019/2020 ф.г. (апрель/март) за рубеж было отправлено 36,6 млн т сырья.

При этом собственное производство ЖРС упало, так как у ряда железорудных предприятий 31 марта 2020 г истек срок действия лицензий, а получение новых занимает довольно много времени. В частности, из 21 такого предприятия в штате Одиша в ноябре функционировали только семь.

В то же время индийские железорудные компании протестуют против ограничения экспорта. Как отмечает Federation of Indian Mineral Industries (FIMI), около 65% национального экспорта ЖРС приходится на низкокачественный материал с содержанием железа 58%, который не используется местными металлургическими компаниями.

Объясняя повышение цен на руду, производители указывают на увеличение стоимости этого сырья на мировом рынке. Кроме того, компании, получившие новые лицензии в текущем году, должны отдавать в форме роялти 47% доходов и вынуждены компенсировать это увеличение расходов.

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