17 миллиардов евро за месяц простоя: правительство Германии планирует новую помощь бизнесу
Из-за вероятного продления частичного локдауна в Германии и возможного усиления карантина правительство страны планирует в декабре выделить примерно 17 млрд евро финансовой помощи пострадавшим предприятиям. Об этом
На что рассчитывать бsзнесу
Детали выделения помощи пока неизвестны, переговоры накануне совещания глав правительств федеральных земель с канцлером Ангелой Меркель, где должно быть принято окончательное решение о продлении частичного локдауна продолжаются.
Ранее издание медиагруппы Funke сообщали, что немецкий бизнес может рассчитывать на сумму от 15 до 20 миллиардов евро в случае продления карантина до 20 декабря.
Федеральное правительство уже запланировало выделить в этом месяце на поддержку предприятий, пострадавших от введенных со 2 ноября ограничений, помощь в размере около 15 млрд евро. Она должна компенсировать потери, в частности, барам, ресторанам, кинотеатрам, фитнес-клубам, другим учреждениям.
Руководители правительств немецких федеральных земель согласовали проект решения, предусматривающий усиление локдауна в стране к праздникам и ослабление ограничений на период празднования Рождества и Нового года. Решение должны принять 25 ноября.
Как помогают бизнесу в Украине
По словам Зеленского, в ближайшее время законопроекты о финансовой поддержке внесут в Верховную Раду.
Что обещает президент
В ближайшее время в парламент подадут 5 законопроектов:
- о единоразовой материальной помощи тем, чья сфера деятельности попадает под запрет из-за новых карантинных ограничений. Говорится о ФОПах и наемных работниках. Они смогут получить по 8 тысяч гривен.
- для сохранения рабочих мест субъекты хозяйствования также получат единоразовое пособие – 8 тысяч гривен на каждого работника.
- компенсация выплат по уплате единого государственного взноса.
- аннулирование налогового долга для почти 4 миллионов украинцев, которые задолжали до 3,6 тысяч гривен.
- налоговые каникулы – предприниматели первой группы не будут платить никаких налогов при усилении карантина.