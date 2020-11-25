17 миллиардов евро за месяц простоя: правительство Германии планирует новую помощь бизнесу

Из-за вероятного продления частичного локдауна в Германии и возможного усиления карантина правительство страны планирует в декабре выделить примерно 17 млрд евро финансовой помощи пострадавшим предприятиям. Об этом сообщает Deutsche Welle.

17 миллиардов евро за месяц простоя: правительство Германии планирует новую помощь бизнесу
Фото: eurabota.ua

На что рассчитывать бsзнесу

Детали выделения помощи пока неизвестны, переговоры накануне совещания глав правительств федеральных земель с канцлером Ангелой Меркель, где должно быть принято окончательное решение о продлении частичного локдауна продолжаются.

Ранее издание медиагруппы Funke сообщали, что немецкий бизнес может рассчитывать на сумму от 15 до 20 миллиардов евро в случае продления карантина до 20 декабря.

Федеральное правительство уже запланировало выделить в этом месяце на поддержку предприятий, пострадавших от введенных со 2 ноября ограничений, помощь в размере около 15 млрд евро. Она должна компенсировать потери, в частности, барам, ресторанам, кинотеатрам, фитнес-клубам, другим учреждениям.

Руководители правительств немецких федеральных земель согласовали проект решения, предусматривающий усиление локдауна в стране к праздникам и ослабление ограничений на период празднования Рождества и Нового года. Решение должны принять 25 ноября.

Как помогают бизнесу в Украине

По словам Зеленского, в ближайшее время законопроекты о финансовой поддержке внесут в Верховную Раду.

Что обещает президент

В ближайшее время в парламент подадут 5 законопроектов:

  • о единоразовой материальной помощи тем, чья сфера деятельности попадает под запрет из-за новых карантинных ограничений. Говорится о ФОПах и наемных работниках. Они смогут получить по 8 тысяч гривен.
  • для сохранения рабочих мест субъекты хозяйствования также получат единоразовое пособие – 8 тысяч гривен на каждого работника.
  • компенсация выплат по уплате единого государственного взноса.
  • аннулирование налогового долга для почти 4 миллионов украинцев, которые задолжали до 3,6 тысяч гривен.
  • налоговые каникулы – предприниматели первой группы не будут платить никаких налогов при усилении карантина.

Восстановление весенних программ:

  • Президент планирует возобновить программу о материальной помощи ФОПам, у которых есть дети до 10 лет;

  • компенсация по частичной безработице;

  • кредитные каникулы программы 5 – 7 – 9.

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