Курс валют в Киеве: 25 ноября 2020 года

Сегодня, 25 ноября 2020 года, курс доллара по версии НБУ – 28,37 гривен/доллар.

Средний курс покупки доллара в обменниках Киева сегодня составляет 28,25 гривен за доллар, продажи – 28,49 гривен за доллар. Рыночный курс: покупка – 28,35 гривен/доллар, продажа – 28,38 гривен/доллар.

Средний курс покупки евро в обменниках Киева составляет 33,30 гривен за евро, продажи – 33,80 гривен за евро. Рыночный курс: покупка – 33,50 гривен/евро, продажа – 33,57 гривен/евро.

Средний курс покупки рубля в обменниках Киева составляет 3,30 гривен за 10 рублей, продажи – 3,80 гривен за 10 рублей. Рыночный курс: покупка – 3,64 гривен за 10 рублей, продажа – 3,69 гривен за 10 рублей.

Источник: minfin.com.ua