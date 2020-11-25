Dow Jones впервые превысил 30000 пунктов

Что говорят эксперты

Эксперты связывают такой рост с успехомтрех вакцин от covid-19 и началом переходного периода между администрациями президентов Дональда Трампа и Джозефа Байдена. Трамп назвал отметку в 30000 «священным числом».

«Рост самого известного в мире индекса акций отражает глубокую перестройку рынка в ноябре, когда растущий оптимизм по поводу возобновления экономического роста подтолкнул такие отрасли, как энергетика и банковское дело, которые пострадали от ограничений», — объясняет успехи индекса агентство.

Ранее в этом году индекс приближался к 30000 пунктов в феврале, а затем упал ниже 19000 в марте, когда пандемия коронавируса распространилась. Индекс вырос на 62% по сравнению с мартовскими минимумами и на 5,3% за год, пишет The Wall Street Journal.

Индекс S&P 500 также установил новый рекорд. Индекс прибавил 57,82 пункта, или 1,6%, до 3635,41 пункта. Индекс Nasdaq Composite вырос на 156,15 пункта, или 1,3%, до 12036,79 пункта, что стало вторым самым высоким закрытием за всю историю, отмечает WSJ.

Официальные заявления о начале переходного периода между администрациями действующего президент Дональда Трампа и будущего президента Джозефа Трампа, по его мнению, оказали позитивное влияние на инвесторов.

Напомним