Dow Jones впервые превысил 30000 пунктов

На последней торговой сессии Dow Jones прибавил 450 пунктов, или 1,5%, поднявшись до 30040.

Dow Jones впервые превысил 30000 пунктов

На последней торговой сессии Dow Jones прибавил 450 пунктов, или 1,5%, поднявшись до 30040. Об этом пишет Bloomberg.

Ранее во вторник индекс поднялся выше 30100, это самый высокий внутридневной показатель в истории фондового рынка. По оценке Bloomberg, Dow Jones вырос за ноябрь на 13%, что делает последний месяц лучшим для индекса с 1987 года.

Что говорят эксперты

Эксперты связывают такой рост с успехомтрех вакцин от covid-19 и началом переходного периода между администрациями президентов Дональда Трампа и Джозефа Байдена. Трамп назвал отметку в 30000 «священным числом».

«Рост самого известного в мире индекса акций отражает глубокую перестройку рынка в ноябре, когда растущий оптимизм по поводу возобновления экономического роста подтолкнул такие отрасли, как энергетика и банковское дело, которые пострадали от ограничений», — объясняет успехи индекса агентство.

Ранее в этом году индекс приближался к 30000 пунктов в феврале, а затем упал ниже 19000 в марте, когда пандемия коронавируса распространилась. Индекс вырос на 62% по сравнению с мартовскими минимумами и на 5,3% за год, пишет The Wall Street Journal.

Индекс S&P 500 также установил новый рекорд. Индекс прибавил 57,82 пункта, или 1,6%, до 3635,41 пункта. Индекс Nasdaq Composite вырос на 156,15 пункта, или 1,3%, до 12036,79 пункта, что стало вторым самым высоким закрытием за всю историю, отмечает WSJ.

Официальные заявления о начале переходного периода между администрациями действующего президент Дональда Трампа и будущего президента Джозефа Трампа, по его мнению, оказали позитивное влияние на инвесторов.

Напомним

На закрытии торгов 26 октября индекс Dow Jones, охватывающий 30 крупнейших компаний США, упал на 2,3% или 650,19 пункта.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Госказначейство с 20 ноября начало финансировать только защищенные расходы - ЭПГосказначейство с 20 ноября начало финансировать только защищенные расходы - ЭП
ЕС согласился заплатить более $10 миллиардов за вакцины Pfizer и CureVac — ReutersЕС согласился заплатить более $10 миллиардов за вакцины Pfizer и CureVac — Reuters
Ляшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для УкраиныЛяшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для Украины
Киберполиция разоблачила мошенников, которые присвоили около 1,5 миллиона банкаКиберполиция разоблачила мошенников, которые присвоили около 1,5 миллиона банка
Johnson & Johnson назвала стоимость своей вакцины от коронавирусаJohnson & Johnson назвала стоимость своей вакцины от коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
Курс биткоина впервые за три года достиг $19 тысячКурс биткоина впервые за три года достиг $19 тысяч
Объемы кредитов по программе «5-7-9%» превысили 13 миллиардовОбъемы кредитов по программе «5-7-9%» превысили 13 миллиардов
Объем похищенных мошенниками с 2001 года криптовалют превысил ВВП МонакоОбъем похищенных мошенниками с 2001 года криптовалют превысил ВВП Монако
Disney получила годовой убыток впервые за 40 летDisney получила годовой убыток впервые за 40 лет
Нефть подорожала до 45 долл. за баррель впервые со 2 сентябряНефть подорожала до 45 долл. за баррель впервые со 2 сентября
На этой неделе НБУ купил на межбанке $41 миллион. Впервые с середины сентябряНа этой неделе НБУ купил на межбанке $41 миллион. Впервые с середины сентября
Суммарный госдолг еврозоны впервые превысит 100% ВВПСуммарный госдолг еврозоны впервые превысит 100% ВВП
В Украине впервые начали выпускать карты китайского конкурента Visa и MasterCardВ Украине впервые начали выпускать карты китайского конкурента Visa и MasterCard
Дефицит госбюджета превысил 110 млрд грнДефицит госбюджета превысил 110 млрд грн
Чистая прибыль Amazon за 9 месяцев уже превысила показатель 2019 годаЧистая прибыль Amazon за 9 месяцев уже превысила показатель 2019 года
Последние новости
Подгружаем последние новости