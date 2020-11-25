Глава PayPal рассказал о будущем биткоина

В 2021 году пользователи PayPal получат возможность расплачиваться криптовалютой у 28 млн продавцов. Об этом рассказал в интервью CNBC глава платежной системы Дэн Шульман, пишет РБК.

Глава PayPal рассказал о будущем биткоина
Фото: finews.org

Что говорит Шульман

Он уточнил, что со следующего года ее клиенты смогут оплачивать товары при помощи цифровых денег у всех, кто работает с PayPal.

Продавцы не будут получать криптовалюту, она будет конвертироваться в фиатную валюту внутри PayPal в момент транзакции. По такому же принципу работает большинство криптокарт, которые позволяют тратить цифровые деньги в повседневной жизни.

Шульман уверен, что биткоин будет в большей степени использоваться для повседневных платежей, а не в качестве инструмента сохранения стоимости.

Глава PayPal подчеркнул, что использование криптовалюты для ежедневных покупок повысит ее функциональность и снизит волатильность.

Что происходит с биткоином

В 2020 году курс биткоина вырос почти на 150%. С марта, когда цена актива опускалась до локального минимума в $3800, стоимость криптовалюты повысилась на 374%, до текущих оценок около $18 тыс.

Причина роста

Стоимость актива росла на фоне распространения covid-19, а также экономической нестабильности. Одной из причин роста интереса к криптовалюте могла стать политика центробанков по количественному смягчению, которая приводит к дополнительной эмиссии фиатных валют и их обесценивания. При низких ставках в банках инвесторы начинают искать новые способы вложения средств.

Биткоин выглядит привлекательной альтернативой, в том числе за счет того, что его эмиссия математически ограничена 21 млн монет.

Также положительно на котировки биткоина могла повлиять новость о том, что платежная система PayPal добавила поддержку четырех криптовалюта: Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash.

С 11 ноября пользователи сервиса из США могут покупать, держать и продавать цифровые деньги непосредственно через PayPal.

Во второй половине 2020 года в биткоин начали активно инвестировать публичные компании и миллиардеры.

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