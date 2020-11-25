ОВГЗ-аукцион Минфин привлек в бюджет 16,77 миллиарда
Министерство финансов на аукционах 24 ноября привлекло в бюджет 16,77 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривне и евро. Об этом говорится в данных министерства.
Что предлагали инвестору
Минфин предложил инвесторам пять выпусков гривневых ОВГЗ со сроком обращения 4,5 и 6 месяцев, 1 год, 2 и 4 года и номинированные в евро ценные бумаги со сроком обращения 1 год.
Доходность облигаций
Средневзвешенная доходность 4,5-месячных гривневых ОВГЗ составила 10% (+100 б.п.). Это позволило удовлетворить все 9 заявок и получить наибольшую сумму — почти 7 млрд грн.
На 6-месячные гривневые бумаги Минфин удовлетворил 3 из 4 заявок со средневзвешенной доходностью 10,25% (125 б.п.). От их продажи в бюджет привлечено 3,36 млрд грн.
Средневзвешенная доходность годовых гривневых ОВГЗ составила 10,75% (+33 б.п.). С 18 заявок были удовлетворены 13, что позволило привлечь 522 млн грн.
На 2-летние гривневые бумаги было подано 7 заявок, из которых Минфин удовлетворил 5 из средневзвешенной доходностью 11,4% (+68 б.п.). От их продажи получено 408,6 млн грн.
Средневзвешенная доходность 4-летних гривневых ОВГЗ составила 11,7%. От их продажи в бюджет привлечено почти 192,5 млн грн.
В то же время средневзвешенная доходность евровых ОВГЗ составила 2,45% (+23 б.п.). От их продажи получено 157,720 млн евро.
По итогам аукционов в бюджет привлечено 16 млрд 768 млн 242 тыс. 687,82 грн.
Напомним
- 17 ноября Минфинпривлек в бюджет 2,51 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривне и долларах.
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Министерство финансов на аукционах 10 ноября привлекло в бюджет 7,87 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривне и долларах.
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Минфин по результатам размещения ОВГЗ 27 октября 2020 привлек в государственный бюджет 395,6 млн грн. Это существенно меньше, чем на предыдущем аукционе (7,154 млрд грн).
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В 2019 году министерство привлекло в госбюджет 227,6 млрд гривен, $4,3 млрд и 387 млн евро за счет размещения ОВГЗ.
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В 2018 году — 65,128 млрд гривен, $3,478 млрд и 503 млн евро.