ОВГЗ-аукцион Минфин привлек в бюджет 16,77 миллиарда

Министерство финансов на аукционах 24 ноября привлекло в бюджет 16,77 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривне и евро. Об этом говорится в данных министерства.

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Что предлагали инвестору

Минфин предложил инвесторам пять выпусков гривневых ОВГЗ со сроком обращения 4,5 и 6 месяцев, 1 год, 2 и 4 года и номинированные в евро ценные бумаги со сроком обращения 1 год.

Доходность облигаций

Средневзвешенная доходность 4,5-месячных гривневых ОВГЗ составила 10% (+100 б.п.). Это позволило удовлетворить все 9 заявок и получить наибольшую сумму — почти 7 млрд грн.

На 6-месячные гривневые бумаги Минфин удовлетворил 3 из 4 заявок со средневзвешенной доходностью 10,25% (125 б.п.). От их продажи в бюджет привлечено 3,36 млрд грн.

Средневзвешенная доходность годовых гривневых ОВГЗ составила 10,75% (+33 б.п.). С 18 заявок были удовлетворены 13, что позволило привлечь 522 млн грн.

На 2-летние гривневые бумаги было подано 7 заявок, из которых Минфин удовлетворил 5 из средневзвешенной доходностью 11,4% (+68 б.п.). От их продажи получено 408,6 млн грн.

Средневзвешенная доходность 4-летних гривневых ОВГЗ составила 11,7%. От их продажи в бюджет привлечено почти 192,5 млн грн.

В то же время средневзвешенная доходность евровых ОВГЗ составила 2,45% (+23 б.п.). От их продажи получено 157,720 млн евро.

По итогам аукционов в бюджет привлечено 16 млрд 768 млн 242 тыс. 687,82 грн.

Напомним