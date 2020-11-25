Предприятия группы «ТАС » выпустили облигации почти на 2 миллиарда
Предприятия группы «ТАС» Сергея Тигипко с учетом ситуации на финансовом рынке решили выпустить корпоративные облигации на общую сумму 1 млрд 885 млн грн и 3 млн евро. Об этом сообщил директор департамента международных проектов группы Роман Гороховских,
Корпоративные облигации
«В этом году было принято решение выпустить новый для группы инструмент, который в данной рыночной ситуации имеет перспективы и может быть оптимальным, – корпоративные облигации», – сказал он.
«Появляется некий разрыв и некая возможность между ставками, по которым клиенты банков хотели бы размещаться, и ставками, по которым компании группы могут привлечь финансирование», – пояснил Гороховских.
Он отметил, что с учетом наличия в группе «ТАС» предприятий из различных секторов, у потенциальных инвесторов есть достаточно хороший выбор и возможность с каждым инвестором согласовать индивидуальные условия и доходность.
По мнению директора департамента, вероятные покупатели корпоративных облигаций предприятий группы «ТАС» – те, «кто знает нашего акционера и группу, кто размещает пассивы в банках группы». «Риски практически те же, так как владелец тот же, но доходность предприятия могут предложить выше», – отметил Гороховских.
Кто выпустил облигации
Он указал, что ООО «Центр финансовых решений» (ТМ Кредитмаркет) выпустило облигации на 425 млн грн, вторая на украинском рынке лизинговая компания ООО «УЛФ-Финанс» – на 500 млн грн, ЧАО «Днепровагонмаш» – на 200 млн грн, третий на рынке частный собственник вагонов-зерновозов ООО «ТАС-Логистик» – на 200 млн грн, ЧАО «Асфальтобетонный завод „Столичный“ – на 160 млн грн, ТАСкомбанк – на 400 млн грн и один из крупнейших производителей соковых концентратов ООО „Соковый завод Кодымский“ – на 3 млн евро.
Он добавил, что над выпуском облигаций работает также входящий в группу агрохолдинг „ТАС-Агро“.
Что такое корпоративная облигация
Корпоративная облигация — облигация, выпускаемая корпорациями (юридическими лицами) для финансирования своей деятельности. Как правило, корпоративная облигация является долгосрочным долговым инструментом со сроком погашения более года.
Форма: Документарная ценная бумага на предъявителя, либо бездокументарная ценная бумага.
Четыре «минуса» облигаций
- Главный недостаток корпоративных и городских бумаг по сравнению с ОВГЗ — это налогообложение. Никаких льгот. Инвестор должен заплатить налог с доходов физлиц по ставке 18% и военный сбор 1,5% — всего 19,5%. Аналогичные налоги уплачиваются с доходов по депозитам.
- Нюансы с гарантиями вложений. По корпоративным облигациям обычно нет гарантий.
- Сроки размещений. Краткосрочных размещений муниципальных и корпоративных облигаций, на 1-2 года, совсем немного. Превалируют выпуски на 3-10 лет. Однако далеко не все вкладчики готовы размещать средства на столь продолжительные сроки.
- Неразвитый рынок. Нет ликвидного вторичного рынка облигаций. То есть их непросто перепродать по первому требованию, если вдруг потребуются деньги.
Група „ТАС“
Группа „ТАС“ основана в 1998 году. Сфера ее бизнес-интересов охватывает финансовый сектор (банковский и страховой сегменты), промышленность, недвижимость, агросектор, венчурные проекты. Основателем и основным акционером группы является Сергей Тигипко.