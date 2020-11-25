Предприятия группы «ТАС » выпустили облигации почти на 2 миллиарда

Предприятия группы «ТАС» Сергея Тигипко с учетом ситуации на финансовом рынке решили выпустить корпоративные облигации на общую сумму 1 млрд 885 млн грн и 3 млн евро. Об этом сообщил директор департамента международных проектов группы Роман Гороховских, пишет Интерфакс.

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Корпоративные облигации

«В этом году было принято решение выпустить новый для группы инструмент, который в данной рыночной ситуации имеет перспективы и может быть оптимальным, – корпоративные облигации», – сказал он.

«Появляется некий разрыв и некая возможность между ставками, по которым клиенты банков хотели бы размещаться, и ставками, по которым компании группы могут привлечь финансирование», – пояснил Гороховских.

Он отметил, что с учетом наличия в группе «ТАС» предприятий из различных секторов, у потенциальных инвесторов есть достаточно хороший выбор и возможность с каждым инвестором согласовать индивидуальные условия и доходность.

По мнению директора департамента, вероятные покупатели корпоративных облигаций предприятий группы «ТАС» – те, «кто знает нашего акционера и группу, кто размещает пассивы в банках группы». «Риски практически те же, так как владелец тот же, но доходность предприятия могут предложить выше», – отметил Гороховских.

Кто выпустил облигации

Он указал, что ООО «Центр финансовых решений» (ТМ Кредитмаркет) выпустило облигации на 425 млн грн, вторая на украинском рынке лизинговая компания ООО «УЛФ-Финанс» – на 500 млн грн, ЧАО «Днепровагонмаш» – на 200 млн грн, третий на рынке частный собственник вагонов-зерновозов ООО «ТАС-Логистик» – на 200 млн грн, ЧАО «Асфальтобетонный завод „Столичный“ – на 160 млн грн, ТАСкомбанк – на 400 млн грн и один из крупнейших производителей соковых концентратов ООО „Соковый завод Кодымский“ – на 3 млн евро.

Он добавил, что над выпуском облигаций работает также входящий в группу агрохолдинг „ТАС-Агро“.

Что такое корпоративная облигация

Корпоративная облигация — облигация, выпускаемая корпорациями (юридическими лицами) для финансирования своей деятельности. Как правило, корпоративная облигация является долгосрочным долговым инструментом со сроком погашения более года.

Форма: Документарная ценная бумага на предъявителя, либо бездокументарная ценная бумага.

Четыре «минуса» облигаций

Главный недостаток корпоративных и городских бумаг по сравнению с ОВГЗ — это налогообложение. Никаких льгот. Инвестор должен заплатить налог с доходов физлиц по ставке 18% и военный сбор 1,5% — всего 19,5%. Аналогичные налоги уплачиваются с доходов по депозитам.

Нюансы с гарантиями вложений. По корпоративным облигациям обычно нет гарантий.

Сроки размещений. Краткосрочных размещений муниципальных и корпоративных облигаций, на 1-2 года, совсем немного. Превалируют выпуски на 3-10 лет. Однако далеко не все вкладчики готовы размещать средства на столь продолжительные сроки.

Неразвитый рынок. Нет ликвидного вторичного рынка облигаций. То есть их непросто перепродать по первому требованию, если вдруг потребуются деньги.

Група „ТАС“

Группа „ТАС“ основана в 1998 году. Сфера ее бизнес-интересов охватывает финансовый сектор (банковский и страховой сегменты), промышленность, недвижимость, агросектор, венчурные проекты. Основателем и основным акционером группы является Сергей Тигипко.