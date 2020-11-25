Сколько стоят однокомнатные квартиры в разных регионах (обзор)

За время карантина, с марта по октябрь, на вторичном рынке в среднем цены однокомнатных квартир выросли на 4-5%. При этом в 19 городах жилье подорожало, в 3 — подешевело, пишут аналитики Dom.Ria.

Сколько стоят однокомнатные квартиры в разных регионах (обзор)
Фото: ukranews.com

Как изменились цены на рынке

В Киеве в марте однокомнатное вторичное жилье стоило в среднем $55 тыс. За 7 месяцев цена выросла до $ 55,5 тыс.

Для столицы прирост составил лишь 0,97%. Это минимальное подорожание в северном регионе страны.

Среди регионов на севере страны наиболее серьезное повышение стоимости произошло в Хмельницком. Здесь подорожание превысило 12%.

На втором месте Ровно, где повышение цен почти достигло аналогичного процента. В Херсоне третье по величине увеличение стоимости на более 11%.

В Сумах квартиры подешевели практически на 9%. Это наибольшее снижение цен в Украине за указанный период. Наименьший за срок карантина спад стоимости жилья зарегистрировали в Полтаве — до 0,5%.

В западных регионах квартиры подорожали. Наиболее заметное повышение зафиксировали в Хмельницком. В марте квартиры стоили $20,7 тыс., а в октябре — $23,3 тыс. Меньше всего повышение для западного рынка недвижимости в Тернополе — 1,74%.

На юге и востоке Украины однокомнатные квартиры подорожали во всех областях. Больше всего — в Херсоне. Там цена выросла с $23,8 тыс. до $26,4 тыс. — на 10,84%. В Одессе состоялось удешевление на 1,07%. В Харькове однокомнатное жилье подорожало на 2,16%.

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